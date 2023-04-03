Эрдоган заявил о закрытых дверях для американского посла в Анкаре

Эрдоган заявил, что его двери для американского посла в Турции Флейка закрыты

Американский посол в Анкаре Джефф Флейк больше не сможет посещать официальных лиц Турции, двери для него «закрыты» после встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет издание Star.

Турецкий глава задался вопросом, как дипломату «не стыдно» посещать подобные мероприятия, а потом просить о встрече с президентом. Он уточнил, что Флейку необходимо узнать, как должен работать посол.

Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Соперник Эрдогана

Согласно данным опроса исследовательского центра Optimar, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу — главный соперник Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Предварительно, только 47 процентов избирателей готовы отдать голос за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имя Кылычдароглу было обнародовано в ходе оппозиционного митинга в Анкаре. Также альянс объявил, что лидеры пяти других оппозиционных партий станут вице-президентами в случае победы оппозиции на выборах.

2 апреля Кемаль Кылычдароглу столкнулся с осуждением, случайно встав в обуви на исламский молитвенный коврик (намазлык). После инцидента его обвиняют в пренебрежении традициями.

Предвыборная гонка

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов.

Эрдоган — это харизматик. Сейчас он наиболее цитируемый среди лидеров. Мало кто знает, но турки за этим внимательно следят. Он либо на втором, либо на третьем месте среди самых цитируемых мировых лидеров сегодня Станислав Тарасов Политолог

По словам Тарасова, в оппозиции «много остроумных болтунов. Они привлекают внимание толпы, но четких целей ни у кого нет». В свою очередь, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае его победы на предстоящих президентских выборах.

Внешняя политика Турции

31 марта генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдано 276 голосов. Таким образом снято последнее препятствие на пути расширения НАТО на восток.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что вступление Финляндии в НАТО представляет угрозу для России, однако любая страна вправе вступать в те или иные организации.

Мы в отличие от Америки давить ни на кого не будем, это не наши методы Светлана Журова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Однако президент Турции Эрдоган одобрил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Выборы президента Турции запланированы на 14 мая этого года. Кроме того, в тот же день пройдут парламентские выборы.