«Законопослушный российский гражданин». В Кремле высказались о приезде Пугачевой, критиковавшей СВО

В Кремле заявили, что Пугачева имеет право свободно возвращаться в Россию

Любой законопослушный россиянин может свободно покидать родину и вернуться в любое время. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возвращение эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

В беседе с журналистами представитель Кремля отдельно подчеркнул, что понятие «родственник иноагента» не является и не должно становиться именем нарицательным. «Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — всегда свободно возвращается на свою родину и так же свободно ее покидает с различными целями, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — сказал он.

Пугачева приехала в Россию без Галкина

Певица приехала в Россию одна, без супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Она въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.

По приезде Пугачева отправилась в свой подмосковный замок в деревне Грязь. Днем 3 ноября артистка вышла через задний двор замка, села в автомобиль и направилась в сторону Санкт-Петербурга.

Как утверждает один из источников в российском шоу-бизнесе, целью возвращения артистки может быть продажа принадлежащей ей недвижимости. Он напомнил, что в мае к Пугачевой в деревню приезжали друзья и юристы. «Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично», — предположил он.

Позднее российский поэт Станислав Барецкий, который весной заявил о покупке замка Пугачевой в Грязи, указал на условия возвращения недвижимости прежним владельцам. «Мы ей замок отдадим, если она захочет обратно. (…) Либо залог внесет, либо замуж за меня выйдет», — отметил шоумен.

В России возвращение Пугачевой восприняли неоднозначно

После появления Пугачевой на территории России активисты движения «Зов народа» направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и руководителю МВД страны Владимиру Колокольцеву обращения с требованием задержать и допросить певицу на предмет ее участия в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общественники также попросили наказать 74-летнюю артистку по административной статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» за ее публикации в сети, в которых она называла россиян рабами и холопами. Участники «Зова народа» также напомнили, что Пугачева признавалась в солидарности с Галкиным, который открыто поддерживает ВСУ.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил в беседе с «Лентой.ру», что претензий к певице нет. Парламентарий отметил, что Пугачева является гражданкой России и пока не совершала никаких действий, которые ущемляли бы ее гражданские права.

За что ее можно преследовать? Кроме того, что ездила за своим мужем, она больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно Александр Шолохов заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

В свою очередь зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение, что возвращающиеся на родину россияне, в частности, эстрадная певица Алла Пугачева, должны извиниться перед соотечественниками за свои высказывания. По словам Кипшидзе, Россия открыта для тех, кто по тем или иным причинам покинул страну после начала спецоперации. «Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны», — заявил представитель РПЦ.