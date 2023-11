В Израиле выдвинули версию провала в день нападения ХАМАС. Командиры могли не поверить разведчицам из-за сексизма

ЦАХАЛ проигнорировал сообщение разведчиц о возможной атаке ХАМАС из-за сексизма

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проигнорировала сообщения о возможной атаке палестинского радикального движения ХАМАС из-за сексизма и эйджизма. Одну из версий провала в день нападения ХАМАС, 7 октября, озвучили израильские военнослужащие.

По их информации, одно из подразделений, которое занималось наблюдением за границей с сектором Газа зафиксировало подозрительную активность боевиков и предупредило об этом офицерское командование. Однако сведения были проигнорированы. По мнению женщин-военнослужащих, донесения не были учтены из-за того, что данный отряд состоит исключительно из молодых девушек и женщин-командиров.

Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому источник Haaretz среди военнослужащих ЦАХАЛ

Израильская военнослужащая Илана (фамилия не проводится) уточнила, что ХАМАС в течение двух месяцев, предшествующих атаке, ежедневно запускало беспилотники в сторону границы, дроны падали к линии размежевания. Кроме того, боевики построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ для отработки нападения. А в день атаки, рассказала военнослужащая Яра, ЦАХАЛ поднял тревогу, но не предупредил подразделения наблюдателей. «Женщины-разведчики были брошены армией, не имея возможности защититься», — отметила она.

Фото: Israeli Defence Forces / Handout / Reuters

Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков ХАМАС

Руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби признал, что Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков из сектора Газа. По его признанию, Иерусалим верил в то, что боевики ХАМАС получили урок в ходе предыдущих израильских военных операций в палестинском анклаве.

Другую версию провала армии Израиля в ходе атаки палестинского движения представил исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер, утверждающий, что ЦАХАЛ готовился к ракетным обстрелам и нестандартным способам ведения войны, а не обычному наземному вторжению.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа. Он написал в соцсетях, что сведения о поступавших ему предупреждениях о готовящемся нападении со стороны боевиков не являются правдой. По данным израильских СМИ, пост премьера раскритиковали члены военного кабинета и лидер оппозиции Яир Лапид, после чего Нетаньяху удалил заявление и принес извинения.

Фото: Shir Torem / Reuters

Об атаке ХАМАС могли заранее знать журналисты мировых СМИ

Произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting сообщила, что журналисты ведущих мировых медиа могли заранее знать о готовившемся нападении ХАМАС на Израиль. Организация пришла к такому выводу на основе снимков вторжения, сделанных журналистами 7 октября. В день атаки палестинских боевиков сопровождали фотографы, сотрудничающие с Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.

Неподготовленность Израиля к атаке ХАМАС вызвала критику

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. После массированного обстрела территории еврейского государства боевиками Иерусалим объявил о проведении в Газе операции. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Иерусалим в том, что он оказался не готов к внезапной атаке палестинских боевиков из ХАМАС. Вина за это, уверен бывший американский лидер, лежит на израильских властях и премьер-министре страны Нетаньяху.

Политическая репутация Нетаньяху очень сильно пострадала из-за того, что там произошло. Он не был готов, и Израиль не был готов Дональд Трамп экс-президент США

Бывшие и действующие сотрудники администрации Белого дома выразили мнение, что атака боевиков ХАМАС стала возможной из-за провала разведки Израиля, а также полной неподготовленности ЦАХАЛ и ПВО страны. Таким образом, движение ХАМАС добилось полной тактической неожиданности.