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18:09, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянка написала на бюллетене фразу «Нет войне». Ее оштрафовали и арестовали

В Санкт-Петербурге арестовали испортившую бюллетень россиянку

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге оштрафовали и арестовали жительницу города, которая написала фразу «Нет войне» на бюллетене во время голосования на президентских выборах на минувшей неделе.

В этом поступке суд усмотрел порчу государственного имущества и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Россиянка написала два слова на бюллетене красным маркером

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, россиянка пришла 17 марта на избирательный участок №2245 (он расположен в Центральном районе Петербурга, в школе №620).

Взяла бюллетень для голосования и красным маркером написала сзади «Нет войне», после чего поместила бюллетень на урну для голосования

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Женщину привлекли по статьям КоАП РФ о мелком хулиганстве и дискредитации армии. В соответствии с первой ей назначили восемь суток ареста, по второму обвинению — штраф в 40 тысяч рублей.

Отмечается, что дежуривший на участке полицейский увидел надпись на бюллетене и задержал женщину.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Россияне съедали бюллетени и заливали урны зеленкой в ходе выборов

В ходе выборов президента произошел ряд инцидентов на участках. Несколько из них были связаны с тем, что люди заливали урны для голосования зеленкой. Так, в Москве женщина бросила бюллетень в урну, а затем залила ее зеленкой. Жидкость испортила практически все бюллетени. После этого она сфотографировала урну. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Женщина 15 марта разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Ее вовремя остановили, поэтому бюллетени в урне не пострадали. Суд арестовал местную жительницу на два месяца, также возбуждено уголовное дело.

Житель Екатеринбурга заявил, что попытался вылить зеленку в урну с бюллетенями из-за несуществующего долга. На допросе он заявил, что испортить бюллетени его уговорил в ходе телефонного разговора представившийся следователем собеседник. Лжесотрудник заявил о якобы взятом на имя мужчины кредите.

Также похожие случаи произошли в Симферополе, в городе Волжском Волгоградской области и в Сочи.

А в Керчи мужчина порвал и съел свой бюллетень. Перед этим он провел около пяти минут в кабинке для голосования, что и вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он нарисовал на документе «определенные знаки». Правоохранительные органы взялись за проверку.

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При этом в Москве после инцидентов с зеленкой на двух участках сообщили, что бюллетени оказались читаемы и были учтены.

Ответственность за порчу бюллетеней предложили усилить

На фоне инцидентов ответственность за порчу бюллетеней призвали усилить. Так, подумать об этом предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В свою очередь, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, также напомнил об ответственности за порчу бюллетеней. Он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.

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      Антон Похиляк
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