Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

Путин поддержал идею Лукашенко по проекту стамбульского договора 2022 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Кроме прочих тем, лидеры стран обсудили Украину и мирное урегулирование конфликта.

Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования разногласий с Украиной, более того, Москва была склонна именно к этому. Также он высказался на тему того, что станет счастьем для Украины: в Киеве сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия.

Такую позицию Владимир Путин высказал после слов Александра Лукашенко, выразившего мнение, что Киев в скором времени «одумается».

Чувствую, что недалек этот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье Александр Лукашенко президент Белоруссии

На это президент России ответил: «Пускай они решают сами».

Лукашенко поддержал идеи мирного урегулирования украинского конфликта

Минск абсолютно поддерживает позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине, заявил Лукашенко в ходе переговоров. Он также прокомментировал идеи Путина по мирной инициативе с Украиной.

Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине Александр Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер отметил, что его «чутье никогда не обманывало». Он заверил Путина, что «готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении».

Также президент Белоруссии указал, что для мирного урегулирования конфликта существуют условия. По его мнению, «если за океаном захотят разговаривать о мире, то и на Украине этот голос услышат», и сегодня есть все условия для этого разговора.

При этом Лукашенко заявил о бессмысленности переговоров между Киевом и Москвой в ситуации, касающейся теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил российским журналистам.

Стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу. Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус»? Украинцы украинцами, но за украинцами стоят определенные силы Александр Лукашенко президент Белоруссии

Президент России не раз подчеркивал, что от мирных переговоров отказалась Украина, а не Россия. Во время встречи они обсудили с Лукашенко проект стамбульского договора, разработанный в июне 2023 года. Тогда Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге представил парафированное соглашение с Украиной под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Оно включало в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом, Путин с ним согласился.

Путин и Лукашенко переговорили о возможности нападения России на Запад

Владимир Путин в ходе беседы с белорусским лидером объяснил природу разговоров в западных средствах массовой информации и политических кругах о том, что Россия планирует напасть на страны Запада. По его словам, эти заявления — полная чушь, которую раздувают правящие круги, чтобы оправдать расходы на Украину.

По словам президента РФ, это главная причина, почему раздувается тема «агрессивной» политики со стороны России.

Между тем, Запад ведет себя непоследовательно, пытаясь урегулировать украинский кризис. Путин напомнил о конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не пригласили, при этом западные страны считают, что «и без нас ничего решить невозможно».

А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то Владимир Путин президент России

Российский лидер заявил, что Москву не приглашают на конференцию, но при этом обвиняют в отказе от переговоров. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — сказал он.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не считает, что надвигается война между Североатлантическим альянсом и Москвой. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают многое для укрепления обороны, однако сигналы о приближении войны американцы никому не посылают.