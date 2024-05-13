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04:51, 13 мая 2024Россия

«Меры уже предпринимаются». В России пообещали наказать виновных в обстреле Белгорода

Сенатор Кастюкевич пообещал ответить «негодяям» за обстрел Белгорода

Фото: Stringer / Globallookpress.com

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) за обстрел Белгорода, в результате которого частично обрушилась жилая многоэтажка.

При разборе завалов снова была объявлена ракетная опасность. И опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия. Искренние соболезнования пострадавшим

Игорь Кастюкевичсенатор от Херсонской области

Член Совета Федерации связал обстрел ВСУ Белгорода с неудачами украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Он также отметил, что такие атаки спонсируются из налогов европейцев и американцев.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал действия Киева «обыкновенным фашизмом».

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что удар по жилому дому в Белгороде является очередным военным преступлением Киева.

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12 мая 2024

Глава Белгородской области доложил Путину о происшествии и пообещал наказание врагам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов, пообещав, что атаковавшие регион враги получат заслуженное наказание.

Президенту я лично сегодня докладывал… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Ранее о докладе главы региона президенту России сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома.

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Жертвами обрушения подъезда в Белгороде стали 13 человек

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Число жертв при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 13. По данным Минздрава региона, пострадал 31 человек.

Вечером 12 мая в Белгороде началась новая эвакуация жителей из-за взрывов. В результате обстрела в городе был поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар.

Днем сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятый раз за день предприняли попытку атаковать Белгород.

В течение 12 мая губернатор региона Вячеслав Гладков десять раз предупреждал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

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      Марина Совина
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