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14:29, 21 июня 2024Мир

НАТО готовит военную миссию на Украине. Венгрия отказалась поддерживать альянс

Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Венгрия не примет участия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны Североатлантического альянса готовят военную миссию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом Будапешт отказался поддерживать альянс, членом которого является.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», — сказал политик. Он также добавил, что страна не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.

Как уточнил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, Венгрия «не обязана» будет оказывать военную поддержку союзникам по НАТО, если их миссия на Украине будет атакована Россией, в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора.

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В НАТО подтвердили возможность Венгрии не участвовать в операции. По словам венгерского премьера, он попросил генсека организации Йенса Столтенберга четко разъяснить, что любые военные действия за пределами территории НАТО могут быть только добровольными. Это было подтверждено генеральным секретарем, заявил он.

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии признал отсутствие возможности и сил остановить операцию альянса

«Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию», — высказался премьер-министр.

Орбан заявлял Столтенбергу, что Будапешт не намерен участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами территории государств-членов, в том числе на Украине. Кроме того, он отметил, что другие страны НАТО настаивают на иных решениях касательно ситуации, связанной с конфликтом на Украине.

По словам политика, нужно вести битву за то, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории государства против других стран. Он также добавил, что для этого нужна сила, поскольку в ХХ веке у местных властей также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а потом не позволили выйти.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Орбан назвал попытки НАТО выиграть в конфликте на Украине безнадежными

«Страны альянса хотели бы выиграть в конфликте на Украине, но это безнадежно, поскольку цена в любом случае будет неподъемной для них», — сказал Орбан.

По его словам, Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.

Западным странам венгерский премьер-министр посоветовал «не дергать русских за усы». Со стороны России, по его мнению, на каждый шаг Запада последует ответ. Он уточнил, что Россия не страна третьего мира, а по праву самое крупное государство с мощной военной промышленностью.

Ранее премьер Венгрии отметил, что мира на Украине можно достичь в два шага. Первым он назвал «победу миролюбивых сил на выборах в Европарламент», а вторым — выборы президента США. Последние, на его взгляд, также должны выиграть миролюбивые люди.

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      Александра Д Борисова
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