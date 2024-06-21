Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Венгрия не примет участия

Страны Североатлантического альянса готовят военную миссию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом Будапешт отказался поддерживать альянс, членом которого является.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», — сказал политик. Он также добавил, что страна не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров.

Как уточнил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, Венгрия «не обязана» будет оказывать военную поддержку союзникам по НАТО, если их миссия на Украине будет атакована Россией, в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора.

В НАТО подтвердили возможность Венгрии не участвовать в операции. По словам венгерского премьера, он попросил генсека организации Йенса Столтенберга четко разъяснить, что любые военные действия за пределами территории НАТО могут быть только добровольными. Это было подтверждено генеральным секретарем, заявил он.

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Премьер-министр Венгрии признал отсутствие возможности и сил остановить операцию альянса

«Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию», — высказался премьер-министр.

Орбан заявлял Столтенбергу, что Будапешт не намерен участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами территории государств-членов, в том числе на Украине. Кроме того, он отметил, что другие страны НАТО настаивают на иных решениях касательно ситуации, связанной с конфликтом на Украине.

По словам политика, нужно вести битву за то, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории государства против других стран. Он также добавил, что для этого нужна сила, поскольку в ХХ веке у местных властей также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда «втянули», а потом не позволили выйти.

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Орбан назвал попытки НАТО выиграть в конфликте на Украине безнадежными

«Страны альянса хотели бы выиграть в конфликте на Украине, но это безнадежно, поскольку цена в любом случае будет неподъемной для них», — сказал Орбан.

По его словам, Россия не хочет видеть военный контингент НАТО у своих границ.

Западным странам венгерский премьер-министр посоветовал «не дергать русских за усы». Со стороны России, по его мнению, на каждый шаг Запада последует ответ. Он уточнил, что Россия не страна третьего мира, а по праву самое крупное государство с мощной военной промышленностью.

Ранее премьер Венгрии отметил, что мира на Украине можно достичь в два шага. Первым он назвал «победу миролюбивых сил на выборах в Европарламент», а вторым — выборы президента США. Последние, на его взгляд, также должны выиграть миролюбивые люди.