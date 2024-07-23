Зеленский назвал необходимостью как можно скорее завершить конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, прошедшей в Киеве во вторник, 23 июля, заявил о необходимости как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также указал, что визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана». Во время встречи они обсудили ход боевых действий, гуманитарную ситуацию в стране и результаты встречи с Папой Франциском в Италии в июне.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Несколько дней назад Зеленский допустил переговоры с Путиным вопреки запрету

21 июля Зеленский впервые с 2022 года допустил прямые переговоры с российской стороной, невзирая на установленный в его стране запрет. Он пояснил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может состояться на втором «саммите мира». Данные меры он назвал вынужденными.

Чтобы диалог между представителями двух стран состоялся, по его словам, необходим готовый план, который можно показать РФ. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал глава государства. Как отметили журналисты Franceinfo, на такой шаг Зеленский мог пойти из-за давления общественного мнения или тупика в военных действиях. В тот же день, когда президент Украины сделал заявление о шаге к мирным переговорам, он констатировал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в украинской армии.

Фото: Alexei Maishev / Sputnik / Reuters

В Кремле заявление Зеленского о возможных переговорах прокомментировали неоднозначно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не понимает, что конкретно стоит за словами Зеленского. «Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — указал он.

При этом российский президент неоднократно говорил, что Москва всегда готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от обсуждения мирных инициатив, чего, по его словам, нельзя сказать о киевских властях.

Предложение о переговорах связали с Олимпиадой в Париже

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, Зеленский мог допустить переговоры из-за скорого старта Олимпийских игр в Париже, который состоится 26 июля. «Может быть, это связано с перемирием, которое на Олимпиаде должно быть? В этот период как раз в самый раз устроить переговоры», — заявила она, отметив, что российская сторона ждет этого шага.

Польский политолог Витольд Сокала высказал иное мнение. По его предположению, украинский президент начал допускать переговоры с российским лидером из-за вероятной победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.