Захарова высмеяла видео МИД Испании с Парком Горького и «Москва-Сити»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала видео министерства иностранных дел Испании, опубликованное в честь Дня испанской нации. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

В России

Захарова иронично прокомментировала испанское видео, которое начинается с кадров из российской столицы. В ролике жители Москвы гуляют рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд» Мария Захарова официальный представитель МИД России

Видео опубликовали по случаю Дня испанской нации 12 октября. Именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

На виды Москвы в видеоролике испанского МИД обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к соответствующей публикации. На кадрах, кроме парка, можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

Ранее Испания выслала российских дипломатов

Весной 2023 года МИД Испании вызвал посла России Юрия Клименко из-за публикации диппредставительства в соцсетях. По данным газеты El Confidencial, госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено встретилась с Клименко 27 апреля.

Морено попросила российского дипломата объяснить размещение на странице диппредставительства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине. Она также потребовала удалить публикацию.

25 дипломатов выслала Испания из российской дипмиссии

В 2022 году правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране. Глава МИД уточнил, что на выезд им предоставят несколько дней. Тогда Захарова заверила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании.

Позже посол в Мадриде заявил о нежелании испанцев поддерживать русофобию

В мае 2024 года Клименко заявил, что многие испанцы выступают против гибридной войны против России. По его словам, многие жители страны не разделяют целесообразность проукраинского курса, которого придерживается премьер-министр страны Педро Санчес.

Также Клименко указал на нежелание испанцев поддерживать «актуальную для многих стран Европы русофобию». По его словам, в Испании есть «разумные политические силы», которые требуют правящую коалицию страны прекратить поставки оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, они считают ущербной позиции страны по продвижению «формулы Зеленского».

В свою очередь, испанская газета El País писала, что Запад не готов к длительному противостоянию с Россией. Вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Кэтрин Клювер Эшбрук заявила, что после передачи оружия Украине на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

Испания выступила против ударов по России

Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у Испании нет намерения, чтобы Киев с помощью оружия, предоставленного странами НАТО, бил по территории России.

Ранее, 27 мая, в рамках визита в Испанию Зеленский подписал с испанским премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Украинский лидер также анонсировал свою встречу с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.

При этом ранее Мадрид обязался предоставить Киеву в 2024 году военную помощь на один миллиард евро. По данным El País, Испания обещала передать Украине оружие на рекордную сумму в 1,1 миллиарда евро. Уточнялось, что Киев получит партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число произведенных в Испании материалов.