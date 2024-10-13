Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 13 октября 2024Мир

«Испанский стыд». Захарова прокомментировала видео МИД Испании ко Дню нации с кадрами из Москвы

Захарова высмеяла видео МИД Испании с Парком Горького и «Москва-Сити»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала видео министерства иностранных дел Испании, опубликованное в честь Дня испанской нации. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

В России

Захарова иронично прокомментировала испанское видео, которое начинается с кадров из российской столицы. В ролике жители Москвы гуляют рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд»

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Видео опубликовали по случаю Дня испанской нации 12 октября. Именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете.

На виды Москвы в видеоролике испанского МИД обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к соответствующей публикации. На кадрах, кроме парка, можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

Ранее Испания выслала российских дипломатов

Весной 2023 года МИД Испании вызвал посла России Юрия Клименко из-за публикации диппредставительства в соцсетях. По данным газеты El Confidencial, госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено встретилась с Клименко 27 апреля.

Морено попросила российского дипломата объяснить размещение на странице диппредставительства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине. Она также потребовала удалить публикацию.

25
дипломатов

выслала Испания из российской дипмиссии

В 2022 году правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране. Глава МИД уточнил, что на выезд им предоставят несколько дней. Тогда Захарова заверила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании.

Позже посол в Мадриде заявил о нежелании испанцев поддерживать русофобию

В мае 2024 года Клименко заявил, что многие испанцы выступают против гибридной войны против России. По его словам, многие жители страны не разделяют целесообразность проукраинского курса, которого придерживается премьер-министр страны Педро Санчес.

Также Клименко указал на нежелание испанцев поддерживать «актуальную для многих стран Европы русофобию». По его словам, в Испании есть «разумные политические силы», которые требуют правящую коалицию страны прекратить поставки оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, они считают ущербной позиции страны по продвижению «формулы Зеленского».

В свою очередь, испанская газета El País писала, что Запад не готов к длительному противостоянию с Россией. Вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Кэтрин Клювер Эшбрук заявила, что после передачи оружия Украине на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

Испания выступила против ударов по России

Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у Испании нет намерения, чтобы Киев с помощью оружия, предоставленного странами НАТО, бил по территории России.

Ранее, 27 мая, в рамках визита в Испанию Зеленский подписал с испанским премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Украинский лидер также анонсировал свою встречу с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.

Материалы по теме:
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет» США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет»США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
24 апреля 2024
«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
«Европа сорвалась с цепи»Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
3 сентября 2024

При этом ранее Мадрид обязался предоставить Киеву в 2024 году военную помощь на один миллиард евро. По данным El País, Испания обещала передать Украине оружие на рекордную сумму в 1,1 миллиарда евро. Уточнялось, что Киев получит партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число произведенных в Испании материалов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Испанский стыд». Захарова прокомментировала видео МИД Испании ко Дню нации с кадрами из Москвы

      В США назвали число погибших и пострадавших при стрельбе около университета

      Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

      В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

      В МИД Венгрии прокомментировали попытку покушения на премьер-министра

      В Германии призвали изменить стратегию по Украине

      На Украине назвали две причины облав на призывников в ресторанах и ночных клубах

      Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

      Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

      IT-эксперт допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше