Северная Корея могла передать России сверхдальнобойные артиллерийские системы. Что известно об этих «Царь-пушках»?

В России сняли возможную перевозку артиллерии КНДР

В сети распространились кадры, на которых якобы изображена перевозка по территории России артиллерии КНДР. Предполагается, что орудия Пхеньян передал Москве.

«КНДР могла передать России свои "Царь-пушки" — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в подписи к кадрам.

По имеющейся информации, эти системы оснащены 170-миллиметровым орудием и могут стрелять обычными снарядами на 40 километров, а реактивными — на 60 километров.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Москва и Пхеньян договорились о стратегическом партнерстве

В июне в ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР лидеры двух стран договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В начале ноября Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. Через несколько дней сообщили, что КНДР также ратифицировала совместный с Россией договор о стратегическом партнерстве.

В документе речь идет о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. При этом положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из стран.

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

КНДР обвинили в участии в украинском конфликте

В частности, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действиях в Курской области. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что на территории Курской области якобы находятся до восьми тысяч солдат КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и вовсе созвал экстренное совещание, на котором обсудил «передислокацию» войск КНДР в Россию якобы перед отправкой на Украину.

Информацию об участии войск Северной Кореи в СВО не подтверждают

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине. С аналогичным заявлением выступил и глава Пентагона Ллойд Остин.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что выдумками о якобы находящихся в России солдатах из КНДР президент Украины Владимир Зеленский намерен отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Как утверждает журналист, «сценаристы из Киева» сочинили историю про военных из КНДР, чтобы общественность забыла о сотнях миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, а также о неудачах ВСУ на фронте.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что заявления об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте на стороне России не имеют под собой реальной основы. Он уточнил, что у России действительно заключен договор с Северной Кореей о военно-техническом сотрудничестве, но это не означает обязательного участия КНДР в противостоянии с Украиной.