В Кремле пообещали ответить на атаку ВСУ по Таганрогу. По каким целям на Украине может ударить Россия?

Песков заявил, что Москва ответит на атаку ВСУ американскими ATACMS по Таганрогу

В Кремле высказались об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны РФ, что ответ обязательно последует.

Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что ответные меры последует тогда и так, как будет признано целесообразным.

В Минобороны РФ отчитались о двух сбитых ракетах, выпущенных по Таганрогу

Согласно отчету российского оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет, атаковавших Таганрог, в ночь на среду, 11 декабря. Снаряды были уничтожены с помощью ЗРПК «Панцирь», траекторию остальных удалось изменить благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в МО РФ.

В результате атаки ВСУ сгорело 14 автомобилей. Также известно о пострадавших среди личного состава Российской армии и повреждении двух зданий на технической территории аэродрома. В городе прогремело по меньшей мере десять взрывов.

Российские власти призвали не медлить с ответом и ударить по Киеву «Орешником»

Комментируя атаку ВСУ на Таганрог, полковник Виктор Баранец призвал российские власти не затягивать с ответом и как можно скорее выбрать новую цель для удара новейшей ракетой «Орешник». В качестве мишени он порекомендовал Киев, а именно здание Верховной Рады или Минобороны страны. «Ну и надо ставить вопрос об уничтожении всех оборонных заводов Украины», — указал он.

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

О скором запуске «Орешника» по Украине после атаки на Таганрог порассуждали и журналисты Bloomberg. По их мнению, это может произойти уже в ближайшее время.

США призвали задуматься

В связи с новым использованием Киевом дальнобойного американского оружия ирландский журналист Чей Боуз призвал США задуматься о том, поддерживают ли они применение переданных Украине американским президентом Джо Байденом ракет для атаки российских объектов.

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — спросил он.

В неразумном поведении власти США обвинил также американский военный эксперт Уилл Шрайвер. «Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — отметил Шрайвер.