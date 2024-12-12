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13:53, 12 декабря 2024Россия

В Кремле пообещали ответить на атаку ВСУ по Таганрогу. По каким целям на Украине может ударить Россия?

Песков заявил, что Москва ответит на атаку ВСУ американскими ATACMS по Таганрогу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Кремле высказались об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны РФ, что ответ обязательно последует.

Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что ответные меры последует тогда и так, как будет признано целесообразным.

В Минобороны РФ отчитались о двух сбитых ракетах, выпущенных по Таганрогу

Согласно отчету российского оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет, атаковавших Таганрог, в ночь на среду, 11 декабря. Снаряды были уничтожены с помощью ЗРПК «Панцирь», траекторию остальных удалось изменить благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в МО РФ.

В результате атаки ВСУ сгорело 14 автомобилей. Также известно о пострадавших среди личного состава Российской армии и повреждении двух зданий на технической территории аэродрома. В городе прогремело по меньшей мере десять взрывов.

Российские власти призвали не медлить с ответом и ударить по Киеву «Орешником»

Комментируя атаку ВСУ на Таганрог, полковник Виктор Баранец призвал российские власти не затягивать с ответом и как можно скорее выбрать новую цель для удара новейшей ракетой «Орешник». В качестве мишени он порекомендовал Киев, а именно здание Верховной Рады или Минобороны страны. «Ну и надо ставить вопрос об уничтожении всех оборонных заводов Украины», — указал он.

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

О скором запуске «Орешника» по Украине после атаки на Таганрог порассуждали и журналисты Bloomberg. По их мнению, это может произойти уже в ближайшее время.

США призвали задуматься

В связи с новым использованием Киевом дальнобойного американского оружия ирландский журналист Чей Боуз призвал США задуматься о том, поддерживают ли они применение переданных Украине американским президентом Джо Байденом ракет для атаки российских объектов.

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«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — спросил он.

В неразумном поведении власти США обвинил также американский военный эксперт Уилл Шрайвер. «Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — отметил Шрайвер.

Вот это да!
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