На Западе заявили о скором подписании сделки по недрам Украины. Как изменились ее условия после ссоры Зеленского и Трампа?

FT: Сделка Украины и США по недрам может быть подписана в течение недели

В понедельник, 28 апреля, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что США и Украина могут до 4 мая подписать сделку по использованию месторождений полезных ископаемых. Издание также сослалось на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об уступках США в вопросе доли Украины от доходов с минеральных ресурсов.

Будущие переговоры в США по подписанию сделки по недрам станут второй попыткой заключения соглашения. 28 февраля подписание договора между Киевом и Вашингтоном сорвалось после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. 25 марта Зеленский раскрыл передачу Киеву нового проекта соглашения, а также переговоры о контроле над Запорожской атомной электростанцией.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Хронология событий

16 октября 2024 года Владимир Зеленский впервые озвучил идею использования полезных ископаемых Украины. Политик включил предложение в свой «план победы».

Политик включил предложение в свой «план победы». Изначально Украина предполагала предоставить Европейскому союзу и США месторождения редкоземельных металлов. Взамен Киев потребовал присутствия иностранных контингентов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские чиновники заявили о подготовке пунктов «плана победы» в расчете на выигрыш политика. В Киеве отдельно выделили пункт о месторождениях редкоземельных металлов.

В Киеве отдельно выделили пункт о месторождениях редкоземельных металлов. Дональд Трамп решил возместить за счет сделки предыдущие расходы на военную помощь Киеву. Для этих целей был предложен специальный межгосударственный фонд с участием Украины и США.

Для этих целей был предложен специальный межгосударственный фонд с участием Украины и США. 4 февраля Трамп заявил о желании получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи.

28 февраля подписание сделки по недрам сорвалось из-за спора Зеленского и Трампа. Зеленский покинул Белый дом после общения обоих лидеров с прессой.

Зеленский покинул Белый дом после общения обоих лидеров с прессой. 6 марта спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог связал возобновление военной помощи Украине с подписанием сделки по недрам. Вашингтон усомнился в серьезности намерений Киева.

Вашингтон усомнился в серьезности намерений Киева. 24 марта Киев получил от США обновленный вариант соглашения по ресурсам. Вашингтон ужесточил требования по распределению прибыли от полезных ископаемых Украины.

17 апреля Украина и США подписали меморандум о заключении соглашения по недрам. В документе содержался пункт о завершении переговоров и подписании сделки 26 апреля.

25 апреля Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам. По его словам, заключение соглашения опоздало «как минимум на три недели».

Украинские чиновники допустили подписание сделки по недрам в течение недели

FT сообщила о возможном подписании рамочного соглашения по минеральным ресурсам до конца недели после уступок от Белого дома. По словам источников, прогресс в заключении соглашения стал возможен благодаря согласию США исключить компенсацию за ранее оказанную помощь Киеву. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил со ссылкой на источники о предстоящем визите вице-премьера Юлии Свириденко в Вашингтон в ближайшие дни.

Собеседники издания сообщили, что соглашение будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные активы в сфере энергетики. Условия сделки затрагивают объекты по всей территории Украины.

Дата планируемого заключения сделки неоднократно переносилась

9 апреля Шмыгаль заявил о неготовности Киева к запланированным на 11-12 апреля переговорам с США. Украинский премьер признал необходимость сформировать делегацию для обсуждения и добавил, что страна имеет «определенные красные линии» относительно этого соглашения.

18 апреля кабинет министров Украины опубликовал текст меморандума о соглашении по недрам с США, в котором содержался пункт о завершении переговоров по соглашению до 26 апреля. Однако обсуждение сделки продолжилось и после указанной даты, а также визита Шмыгаля в Вашингтон.

Денис Шмыгаль Фото: Alina Smutko / Reuters

Условия сделки ухудшились после перепалки Зеленского и Трампа

27 марта депутат Рады Ярослав Железняк прокомментировал оказавшийся в его распоряжении новый проект подробного соглашения по недрам, переданный Киеву Вашингтоном после публичной перепалки Зеленского с Трампом. Он отметил, что условия соглашения являются «очень ясными» и «далеко не в пользу» Киева. В частности, США отказались включать в текст договора гарантии безопасности для Украины.

Проблема в том, что прав Украины там почти нет, только у американцев Ярослав Железняк депутат Верховной Рады Украины

Политик назвал новую версию договора «настоящим брачным контрактом». По его словам, текст соглашения напоминает не межгосударственный договор, а коммерческое соглашение между двумя компаниями.

Еще до перепалки Зеленского и Трампа Железняк подчеркнул необходимость для Киева внести серьезные изменения в законодательство для реализации возможного соглашения с США по редкоземельным металлам.

Ярослав Железняк Кадр: Свобода слова на ICTV / YouTube

США упомянули отказ Украины от ядерного оружия в меморандуме по недрам

В ходе подписания 17 апреля меморандума по недрам Украины США упомянули отказ Киева от ядерного оружия в начале 1990-х годов. В тексте документа подчеркивается, что решение украинских властей после распада СССР является «вкладом в достижение мира и международной безопасности».

1 марта украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский начал публичный сбор средств на ядерное оружие после перепалки Зеленского и Трампа. Предприниматель заявил об огромном количестве просьб от украинцев после срыва подписания сделки по недрам.

Украина отказалась от ядерного оружия в период с 1991 по 1994 год, подписав Лиссабонский протокол к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе безъядерного государства. Также в 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, в нарушении которого Киев обвиняет Москву после присоединения Крыма в 2014 году.