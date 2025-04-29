В понедельник, 28 апреля, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что США и Украина могут до 4 мая подписать сделку по использованию месторождений полезных ископаемых. Издание также сослалось на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об уступках США в вопросе доли Украины от доходов с минеральных ресурсов.
Будущие переговоры в США по подписанию сделки по недрам станут второй попыткой заключения соглашения. 28 февраля подписание договора между Киевом и Вашингтоном сорвалось после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. 25 марта Зеленский раскрыл передачу Киеву нового проекта соглашения, а также переговоры о контроле над Запорожской атомной электростанцией.
Хронология событий
- 16 октября 2024 года Владимир Зеленский впервые озвучил идею использования полезных ископаемых Украины. Политик включил предложение в свой «план победы».
- Изначально Украина предполагала предоставить Европейскому союзу и США месторождения редкоземельных металлов. Взамен Киев потребовал присутствия иностранных контингентов.
- После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские чиновники заявили о подготовке пунктов «плана победы» в расчете на выигрыш политика. В Киеве отдельно выделили пункт о месторождениях редкоземельных металлов.
- Дональд Трамп решил возместить за счет сделки предыдущие расходы на военную помощь Киеву. Для этих целей был предложен специальный межгосударственный фонд с участием Украины и США.
- 4 февраля Трамп заявил о желании получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи.
- 28 февраля подписание сделки по недрам сорвалось из-за спора Зеленского и Трампа. Зеленский покинул Белый дом после общения обоих лидеров с прессой.
- 6 марта спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог связал возобновление военной помощи Украине с подписанием сделки по недрам. Вашингтон усомнился в серьезности намерений Киева.
- 24 марта Киев получил от США обновленный вариант соглашения по ресурсам. Вашингтон ужесточил требования по распределению прибыли от полезных ископаемых Украины.
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум о заключении соглашения по недрам. В документе содержался пункт о завершении переговоров и подписании сделки 26 апреля.
- 25 апреля Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам. По его словам, заключение соглашения опоздало «как минимум на три недели».
Украинские чиновники допустили подписание сделки по недрам в течение недели
FT сообщила о возможном подписании рамочного соглашения по минеральным ресурсам до конца недели после уступок от Белого дома. По словам источников, прогресс в заключении соглашения стал возможен благодаря согласию США исключить компенсацию за ранее оказанную помощь Киеву. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил со ссылкой на источники о предстоящем визите вице-премьера Юлии Свириденко в Вашингтон в ближайшие дни.
Собеседники издания сообщили, что соглашение будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные активы в сфере энергетики. Условия сделки затрагивают объекты по всей территории Украины.
Дата планируемого заключения сделки неоднократно переносилась
9 апреля Шмыгаль заявил о неготовности Киева к запланированным на 11-12 апреля переговорам с США. Украинский премьер признал необходимость сформировать делегацию для обсуждения и добавил, что страна имеет «определенные красные линии» относительно этого соглашения.
18 апреля кабинет министров Украины опубликовал текст меморандума о соглашении по недрам с США, в котором содержался пункт о завершении переговоров по соглашению до 26 апреля. Однако обсуждение сделки продолжилось и после указанной даты, а также визита Шмыгаля в Вашингтон.
Условия сделки ухудшились после перепалки Зеленского и Трампа
27 марта депутат Рады Ярослав Железняк прокомментировал оказавшийся в его распоряжении новый проект подробного соглашения по недрам, переданный Киеву Вашингтоном после публичной перепалки Зеленского с Трампом. Он отметил, что условия соглашения являются «очень ясными» и «далеко не в пользу» Киева. В частности, США отказались включать в текст договора гарантии безопасности для Украины.
Проблема в том, что прав Украины там почти нет, только у американцев
Политик назвал новую версию договора «настоящим брачным контрактом». По его словам, текст соглашения напоминает не межгосударственный договор, а коммерческое соглашение между двумя компаниями.
Еще до перепалки Зеленского и Трампа Железняк подчеркнул необходимость для Киева внести серьезные изменения в законодательство для реализации возможного соглашения с США по редкоземельным металлам.
США упомянули отказ Украины от ядерного оружия в меморандуме по недрам
В ходе подписания 17 апреля меморандума по недрам Украины США упомянули отказ Киева от ядерного оружия в начале 1990-х годов. В тексте документа подчеркивается, что решение украинских властей после распада СССР является «вкладом в достижение мира и международной безопасности».
1 марта украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский начал публичный сбор средств на ядерное оружие после перепалки Зеленского и Трампа. Предприниматель заявил об огромном количестве просьб от украинцев после срыва подписания сделки по недрам.
Украина отказалась от ядерного оружия в период с 1991 по 1994 год, подписав Лиссабонский протокол к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе безъядерного государства. Также в 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, в нарушении которого Киев обвиняет Москву после присоединения Крыма в 2014 году.