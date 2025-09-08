«Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Очень скоро Дональд Трамп президент США

Аналогичное заявление Трамп сделал 5 сентября. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

Помощник президента России Юрий Ушаков в тот же день заявил, что пока не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор американского лидера с президентом России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что наработок относительно нового разговора глав государств пока нет.

Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины

Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, однако рассчитывает на урегулирование конфликта.

Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем Дональд Трамп президент США

В конце августа американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский также несет ответственность за происходящее в его стране. Он подчеркнул, что «для танго нужно двое» и пригрозил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции и таможенные пошлины и против Украины, не только против России.

Трамп анонсировал визит европейских лидеров для обсуждения сделки по Украине

Ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, рассказал Трамп.

У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности Дональд Трамп президент США

4 сентября в рамках встречи «коалиции желающих» в Париже европейские союзники обсудили с Трампом ситуацию вокруг Украины. Стало известно, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф покинул встречу спустя 45 минут после ее начала.

Как писало издание Bild, европейцы разочарованы разговором с президентом США. Издание отметило, что Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, что импорт энергоносителей в Европу значительно сократился с 2022 года. В Европе выразили мнение, что Трамп откажется от санкционного давления на Москву даже после переговоров с лидерами ЕС.

Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

При этом накануне президент США подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. На вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Трамп опасается, что из-за санкций против РФ могут сорваться переговоры по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что на него давят союзники, желающие более жестких мер в отношении Москвы.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что Трамп не стал брать на себя четких обязательств по санкциям против России.

