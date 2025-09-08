Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 8 сентября 2025Мир

«Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Очень скоро

Дональд Трамппрезидент США

Аналогичное заявление Трамп сделал 5 сентября. Он отметил, что между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

Помощник президента России Юрий Ушаков в тот же день заявил, что пока не слышал, чтобы от США поступал запрос на разговор американского лидера с президентом России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что наработок относительно нового разговора глав государств пока нет.

Материалы по теме:
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет» Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет»Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
«Они будут лебезить перед Трампом»О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025

Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины

Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, однако рассчитывает на урегулирование конфликта.

Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем

Дональд Трамппрезидент США

В конце августа американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский также несет ответственность за происходящее в его стране. Он подчеркнул, что «для танго нужно двое» и пригрозил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции и таможенные пошлины и против Украины, не только против России.

Трамп анонсировал визит европейских лидеров для обсуждения сделки по Украине

Ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, рассказал Трамп.

У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности

Дональд Трамппрезидент США

4 сентября в рамках встречи «коалиции желающих» в Париже европейские союзники обсудили с Трампом ситуацию вокруг Украины. Стало известно, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф покинул встречу спустя 45 минут после ее начала.

Как писало издание Bild, европейцы разочарованы разговором с президентом США. Издание отметило, что Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, что импорт энергоносителей в Европу значительно сократился с 2022 года. В Европе выразили мнение, что Трамп откажется от санкционного давления на Москву даже после переговоров с лидерами ЕС.

Материалы по теме:
«МИД умеет работать с эксцессами» Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?
«МИД умеет работать с эксцессами»Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?
21 августа 2025
«Вы плетете заговор против США!» Как прошел визит Путина в Китай и почему Трампа взволновали переговоры российского президента?
«Вы плетете заговор против США!»Как прошел визит Путина в Китай и почему Трампа взволновали переговоры российского президента?
3 сентября 2025

Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

При этом накануне президент США подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. На вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Трамп опасается, что из-за санкций против РФ могут сорваться переговоры по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что на него давят союзники, желающие более жестких мер в отношении Москвы.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что Трамп не стал брать на себя четких обязательств по санкциям против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    В Белоруссии доработали технику с учетом опыта СВО

    Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

    Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

    В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ

    Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО пошли на сделку со следствием

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянам назвали самые опасные консервы. Они могут вызвать смертельное отравление, а распознать угрозу невозможно

    Священник занимался сексом в парке и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости