«США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

Baijiahao: Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

Президент России Владимир Путин во время четырехдневного официального визита в Китай преподнес Пекину неожиданный и щедрый подарок, который вызвал бурную реакцию Запада.

Россия выразила готовность передать партнеру комплектующие для гражданских самолетов, в том числе композитные крылья и двигатели серии ПД-35, сообщило китайское издание Baijiahao, пересказ материала подготовили в АБН24. По сообщениям китайских журналистов, такое решение стало неожиданностью, поскольку ранее Москва не афишировала готовности делиться подобными разработками с зарубежными компаниями.

Кадр: MASHNEWS. Новости промышленности / YouTube

В Китае считают, что не стоит недооценивать Путина и воспринимать поступок российского лидера как внезапную щедрость. По мнению экспертов, в Кремле понимают, что рассчитывать на ослабление санкционного давления в ближайшие годы не стоит, поэтому необходимо быть готовыми к продолжительному экономическому противостоянию с Западом. Кроме того, Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Востоком. Поставки авиационных двигателей в КНР, как отмечают аналитики, фактически создадут технологическую зависимость Китая от российских разработок на многие годы и сделают двусторонние связи еще прочнее.

Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта аналитики Baijiahao

Путин рассказал о консенсусе по «Силе Сибири — 2»

Параллельно с этим во время поездки с китайской стороной был достигнут консенсус о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который, по опубликованной информации, сможет поставлять в КНР до 50 миллиардов кубометров газа в год. По словам Путина, достигнутые договоренности будут реализованы на рыночных принципах.

Другие детали о возможных сроках подписания самого контракта, а не меморандума, начале строительства, его завершения и тарифной политики он не уточнил.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Между тем китайские медиа и официальные лица проигнорировали сообщения о меморандуме. Также его описания не было в опубликованном на сайте Кремля сообщении о документах, подписанных в рамках официального визита российского президента в Китай.

При этом, несмотря на то что контракт на поставки еще не подписан, «Газпром» уже фактически начал строительство газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал его самым дорогим газовым проектом в мире. По окончании строительства цены на газ для Китая окажутся ниже, чем для европейских потребителей.

В Кремле рассказали об особых знаках внимания Си Цзиньпина Путину

Президент России провел в Китае четыре дня. В рамках поездки политик приехал в город Тяньцзинь, где прошли саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и «ШОС плюс». Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, визит Путина сопровождался многочисленными знаками внимания со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Российскому лидеру уделили «особое расположение и возможность спокойно обсудить все вопросы один на один».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее объяснил тройное рукопожатие Путина, Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди «общностью интересов».

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Эксперты допустили тайные договоренности Путина с Ким Чен Ыном

Еще одним важным эпизодом поездки стала встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях саммита ШОС. Переговоры длились более двух часов и проходили в неформальной обстановке, включая совместную поездку на автомобиле Aurus, за рулем которого был сам Путин.

После беседы президент России пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Россию. При этом эксперты не исключают, что лидеры могли затронуть тему стратегических договоренностей — от военного сотрудничества до обмена технологиями. Это обусловлено тем, что подобные встречи предоставляют возможность для обсуждения широкого спектра вопросов и подписания отдельных соглашений.

Эксперты также напомнили, что Москва проявляет интерес к северокорейским беспилотникам и готова делиться с КНДР разработками в сфере радиоэлектронной борьбы в космосе. Кроме того, в России уже обучаются специалисты из Северной Кореи, осваивающие работу с дронами.