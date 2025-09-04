В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум Евросоюза. Как отреагировал российский президент?

NetEase: Путин мастерски обошел ультиматум ЕС по активам, удивив Китай

В рамках официального визита в Пекин президент России Владимир Путин столкнулся с очередным ультиматумом со стороны Европейского союза (ЕС). Его реакция поразила Китай, передает издание NetEase.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Москве не удастся вернуть свои замороженные средства в размере 210 миллиардов евро, если она не выплатит Киеву репарации.

Российский политик полностью проигнорировал выставленный ультиматум, сделав больший акцент на свой визит в КНР. Этим он показал, что стратегические отношения с Пекином намного важнее угроз со стороны Европы.

Президент России Владимир Путин Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Каллас раскритиковали за выпад в сторону России

Главу евродипломатии ЕС Каю Каллас раскритиковали за ультиматум в отношении России по замороженным активам и выплате репараций Украине. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заметил, что Каллас буквально саботирует мирный процесс.

«Для того, чтобы саботировать мирный процесс, подойдет любой повод», — подчеркнул он. Кошкович добавил, что в данном случае Европа действует «глупо и самоуверенно».

Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

В России также оценили выступление Каллас. Руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что главу евродипломатии настигло осознание неизбежности крушения тех самых правил, которые выдумали страны Запада.

Он также добавил, что итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине серьезно ударили по Европе. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" миропорядку, основанному на правилах», — заявил он.

Встречу Путина с лидерами Китая и КНДР назвали символичной

Первую в истории встречу лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына назвали символичной. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Авторы статьи подчеркнули, что это событие почти затмило грандиозный военный парад в Пекине. Хотя итоги встречи пока не раскрываются, по мнению газеты, главы крупнейших мировых держав с тревогой и напряжением следили за ее проведением.

Этот факт подтвердило последующее заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая выразила уверенность в том, что после саммита ШОС лидеры России, Китая, КНДР и Ирана могут бросить вызов Западу.

Если посмотреть на то, как председатель Си Цзиньпин стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи в Пекине, это не просто антизападная риторика, это прямой вызов международной системе, построенной на правилах Кая Каллас глава евродипломатии

В МИД России слова Каллас назвали «истеричными». Было подчеркнуто, что для Европы любая встреча, проведенная без участия стран ЕС автоматически становится опасной для текущего миропорядка.