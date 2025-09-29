«Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

Министр обороны Британии обратился к Путину насчет конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину. Обращение прозвучало на съезде Лейбористской партии и касалось конфликта на Украине.

Хили напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой объем военной помощи за всю историю и планирует и дальше оказывать поддержку Киеву. По словам британского премьера, безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности его страны. В связи с этим Хили призвал российского лидера завершить переговоры и согласиться на мир.

Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. (...) Хватит переговоров. Соглашайтесь на мир Джон Хили министр обороны Великобритании

Министр Обороны Великобритании Джон Хили Фото: Jaimi Joy / Reuters

В переговорах по Украине возникла пауза

В переговорах по урегулированию украинского конфликта возникла пауза, связанная с нежеланием Киева вести диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пауза возникла из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля, говоря о возможности возобновления переговоров, заявил, что от Киева никаких сигналов на этот счет не поступало.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Также он отметил нелогичную смену позиции украинских властей в отношении переговоров с Москвой.

Британский министр уже пытался надавить на Путина

Хили и ранее пытался оказывать давление на президента России. В частности, по информации Bloomberg, для этого была начата 50-дневная кампания по вооружению Украины, в рамках которой Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней. Также Киев получил почти пять миллионов патронов, две с половиной тысячи беспилотных систем, 30 единиц транспортных средств и инженерного оборудования и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Министр обороны Великобритании также сообщил о планах британских властей продолжить подготовку украинских военных в 2026 году в рамках программы Interflex. Кроме того, Хили заявил о готовности Лондона направить войска на Украину в случае подписания соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Мы готовы разместить британские войска на территории Украины Джон Хили министр обороны Великобритании

Позже глава британского минобороны сообщил, что начал оценку боеготовности британских войск на случай возможной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности после урегулирования конфликта.

Британские военные разгружают доставленную на Украину помощь Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британию обвинили в попытках сорвать мирные усилия по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о попытках Британии сорвать урегулирование конфликта на Украине.

По ее словам, на это, в частности, направлена инициатива Лондона о возможном вводе западных военных подразделений на Украину после заключения перемирия. Дипломат напомнила, что с подобными заявлениями выступал британский министр обороны.

Захарова напомнила, что роль Великобритании в эскалации конфликта на Украине «хорошо известна». По словам дипломата, Лондон рассматривает Украину как инструмент давления на Россию. Она добавила, что заявления Лондона носят провокационный характер и способствуют продолжению боевых действий, а также подрывают безопасность в Европе. В связи с чем МИД России призвал Британию не мешать переговорным усилиям.