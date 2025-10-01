«Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману сообщил, что в 2018 году его попытались отравить.

Предприниматель рассказал, что приехал домой, в арендованный таунхаус, и обратил внимание на странного соседа, который что-то оставил у входной двери.

И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, все болело Павел Дуров Основатель мессенджера Telegram

Дуров добавил, что в 2018 году был «не лучший момент», чтобы делиться с командой проблемами со здоровьем, так как его сотрудники пытались привлечь средства для блокчейн-проекта The Open Network (TON), в то же время несколько стран пытались заблокировать Telegram.

Дуров ответил на вопрос про два стула

Предприниматель раскрыл смысл загадки про два стула, посоветовав не выбирать между плохими вариантами, а искать альтернативу. Во время интервью Фридман задал Дурову вопрос о двух стульях, которые попали в кадр во время беседы бизнесмена с журналистом Такером Карлсоном, и поинтересовался, приходилось ли основателю мессенджера делать похожий выбор в реальной жизни.

Дуров сообщил, что эта загадка часто встречается в российских тюрьмах и метафорически «описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами». По его словам, в бизнесе иногда случаются похожие ситуации.

И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество Павел Дуров Основатель мессенджера Telegram

Дуров назвал отвлекающий его гаджет

Предприниматель заявил, что телефон мешает ему, и назвал время без смартфона любимой частью дня.

Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решить, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать Павел Дуров Основатель мессенджера Telegram

Он также сообщил, что «блестящие идеи» приходят ему в голову, когда он «просто лежит в постели». Дуров добавил, что не спит по 12 часов, даже если на это есть время.

Дуров предсказал стоимость биткоина

Основатель мессенджера Telegram предсказал стоимость биткоина. Он полагает, что в будущем курс вырастет до одного миллиона долларов.

Биткоин это что-то, что позволило мне остаться в поле, И я думаю, что это будет до того момента, когда биткоин будет стоить один миллион долларов Павел Дуров Основатель мессенджера Telegram

Дуров также отметил, что сам купил первые несколько тысяч биткоинов в 2013 году. Тогда они стоили по 750 долларов за штуку.

14 июля стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов и установила новый исторический рекорд. На максимуме биткоин дорожал до 122,95 тысячи долларов. Однако 25 июля стоимость биткоина на торгах резко снизилась.