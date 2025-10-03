«Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

Sohu: Передача Tomahawk ВСУ станет точкой невозврата для США и России

Возможное решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине американских ракет Tomahawk («Томагавк») является точкой невозврата в отношениях Вашингтона и Москвы. В этом убеждены авторы материала на китайском портале Sohu.

«Подобного рода стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов», — говорится в материале.

В Sohu уверены, что позицию Вашингтона по поставке Киеву новых современных ракет можно считать «декларацией объявления войны России».

Однако, как полагает портал, слова Трампа о поставках ракет могут быть и информационной атакой, потому что в Белом доме понимают опасность такого шага. Кроме того, отмечается, что передача оружия в нынешнем виде просто невозможна, поскольку снаряды запускают с подводных лодок и авиации, а для этого Вашингтону нужно будет отправить Киеву и их.

Также Sohy приводит мнение бывшего заместителя министра обороны США Стивена Брайана, что если Соединенные Штаты передадут Украине ракеты Tomahawk, это может напрямую привести к прямой войне между США и Россией на европейском континенте.

Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия

В конце сентября издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщило, что Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойного оружия.

По информации WSJ, Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября рассказал о возможной передаче дальнобойного оружия, однако отказался брать на себя обязательства. Сейчас администрация главы Белого дома рассматривает такую возможность.

При этом источники издания The Telegraph сообщили, что просьбу о передаче Tomahawk американский президент оценил «чрезвычайно позитивно».

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит работу ради достижения мира.

Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk

Возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, убежден президент России Владимир Путин. Однако использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

При этом глава государства допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках Tomahawk, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.