«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать». В Кремле обозначили позицию России по ядерным испытаниям

Песков заявил, что Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия

Президент России Владимир Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По его словам, это серьезное дело должно быть обосновано, чем будут заниматься профильные специалисты.

5 ноября Владимир Путин поручил профильным ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Поручение было дано после того, как глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назвал целесообразной идею подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям.

Испытания «Буревестника» не были ядерными

Суждения о том, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» якобы были ядерными, очень поверхностны и неверны, подчеркнул Песков.

С экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение. Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия и Китай не занимаются испытаниями ядерного оружия.

Россия будет вынуждена ответить на нарушение моратория

Россия будет вынуждена ответить на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания, чтобы соблюсти паритет, подчеркнул Песков.

Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

5 ноября стало известно, что Космические силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщает 30-е крыло Космических сил, ракета без боевой части пролетела около 6,7 тысячи километров и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. МБР стартовала с базы Ванденберг (штат Калифорния). Испытания ракеты, которая составляет основу сухопутного компонента ядерной триады США, привлекло особое внимание на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

Трамп хотел бы добиться сокращения ядерных арсеналов США, Россией и Китаем

Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения Соединенными Штатами, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов. Об этом заявил неназванный представитель Белого дома в комментарии The Washington Post (WP).

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, (...) заявил, что Трамп «хотел бы увидеть денуклеаризацию», но «считает, что эти действия являются целесообразными» для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США The Washington Post

По словам собеседника издания, в Белом доме считают, что в настоящий момент Россия и Китай на самом деле «ускоряют свои программы» развития ядерных арсеналов.

Ранее в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами Трамп сказал, что «работает над планом денуклеаризации нас троих», имея в виду США, Россию и Китай. При этом американский лидер не предоставил никаких подробностей. В то же время он подтвердил, что дал поручение Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва не получала объяснений слов Трампа о ядерных испытаниях от американской стороны.