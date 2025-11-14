Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

Максиму Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле из-за инцидента с флагами

14 ноября стало известно, что российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оказался под угрозой тюрьмы после того, как выступил в Израиле. Как сообщает Mash, одним из своих действий на концерте он мог осквернить государственный символ страны. О том, что произошло на выступлении юмориста и какое наказание он может за это понести, — в материале «Ленты.ру».

Галкин накрыл израильский флаг украинским

По данным Mash, концерт, о котором идет речь, состоялся в начале ноября в городе Петах-Тиква. В конце творческого вечера Галкин сказал несколько фраз на украинском языке и после этого, спустившись в зал под веселую музыку, взял у зрителей украинский флаг. Затем комик поднялся на сцену и накрыл им израильский флаг, лежавший на небольшом журнальном столике. На нем же стояли бутылка с водой и другие вещи юмориста.

Израильские общественники усмотрели в жесте Галкина оскорбительный посыл. По их мнению, так артист намекнул на возможное порабощение и оккупацию Израиля. Они обратились в министерство иностранных дел и министерство национальной безопасности страны, потребовав проверить действия юмориста и определить, осквернил ли он своим поступком государственный символ.

В случае, если Галкина признают виновным, ему, согласно израильскому законодательству, может грозить до трех лет тюрьмы или штраф, сумма которого может достичь 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей)

Скандалы из-за концертов

После эмиграции из России Галкин уже не раз оказывался участником скандалов. Так, например, в январе 2024 он столкнулся с проблемами с законом в Дубае. Поводом стали выступления артиста на концертах и корпоративах, где он негативно высказывался о россиянах, а также продолжил за зрителями фразу «Слава Украине» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Сообщалось, что по решению Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая артиста оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей). Также юмористу запретили въезд в ОАЭ.

После этого случая Галкин запретил зрителям снимать на его выступлениях.

Организаторы концертов заявили, что тех, кто нарушит это предписание, из зала выведет охрана

Кроме того, в январе 2024 года концерты Галкина отменили в Таиланде — организаторы сняли с продажи все билеты на его выступление. Причиной также стали политические высказывания артиста, звучавшие на концертах.

В этом же месяце Галкин столкнулся с проблемами и при въезде в Индонезию. Комик приехал на остров Бали, где у него должен был пройти концерт, однако его не пустили. Позднее выяснилось, что артиста внесли в черный список.

Максим Галкин уехал из России в 2022 году

Максим Галкин покинул Россию вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, а также детьми Лизой и Гарри, в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу юморист объяснял своей переезд желанием отдохнуть и поправить здоровье Пугачевой, однако затем признался, что другим важным фактором стали деньги.

Весной 2022 года рекламное агентство Галкина «МГ ЛАБ» было закрыто, что сам юморист, впрочем, объяснил проблемами, возникшими еще во время пандемии коронавируса, призвав не искать в этом политического подтекста. На вопросы о возвращении Галкин не отвечал, зато Пугачева констатировала, что осень 2022 года Лизе и Гарри нужно будет идти в школу.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Неизвестно, действительно ли супруги планировали приехать тогда в Россию, однако в июне того года Следственный комитет России начал проверку высказываний телеведущего на предмет наличия в них фейков о действиях Вооруженных сил страны. Вскоре против него было возбуждено уголовное дело, а в сентябре 2022 года Галкина внесли в реестр иноагентов.

«Министерство юстиции, искренность и честность у приличных людей не оплачивается. Я не продаю свое мнение и мысли и не покупаю чужие, не занимаюсь торговлей совестью», — заявил в ответ юморист.

Он добавил, что всегда, когда он обращается к зрителям вне жанра и сцены, он делает это «абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой»

В октябре 2023 года стало известно, что Галкин и Пугачева обзавелась роскошным пентхаусом в кипрском городе Лимассоле. Незадолго до этого Галкин утверждал, что семья не планирует покидать Израиль из-за начавшейся там военной эскалации. Однако Пугачева с детьми все же уехала из страны. Вскоре супругов заметили прогуливающимися по европейскому курорту.