«Всего два дня». Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в этом году

Депутат Бессараб напомнила, что в последнюю неделю декабря рабочими будут 2 дня

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей.

Депутат напомнила, что в конце месяца россияне будут работать только два дня — 29 и 30 декабря.

Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилев объяснил, что короткая неделя стала возможной благодаря переносу выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря. После этого наступят первые праздничные дни 2026 года.

В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель

В 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель из-за различных праздников, напомнил HeadHunter.

Первая сокращенная неделя ожидает россиян в феврале — выходные в честь Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 число. Таким образом, будет четыре рабочих дня — с 24 по 27 число. Затем длинные выходные будут в марте — с 10 по 13 число, в апреле — с 27 по 30, в мае — с 12 по 15, и в июне — с 8 по 11.

При этом, напоминают эксперты, 4 ноября и 31 декабря следующего года также будут выходными днями, так что в ноябре будет разделенная на две части рабочая неделя длиною в четыре дня, в последняя неделя декабря завершится тремя рабочими днями.

Кроме того, в 2026 году не ожидается шестидневных рабочих недель. В текущем году в России была лишь одна шестидневная рабочая неделя — в октябре. А вот в 2024 году жители страны три недели трудились по шесть дней подряд — в апреле, ноябре и декабре.

Новогодние праздники станут самыми длинными впервые за много лет

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Мне кажется, длиннее 12 дней отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным с помощью переноса дней Антон Котяков глава Минтруда

Министр добавил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

26 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году.

Россиянам раскрыли способ продлить новогодние каникулы

Руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин заявил, что россияне могут продлить себе новогодние праздники. Он объяснил, что это возможно осуществить с помощью отпуска в конце декабря.

Если хочется продлить новогодние праздники, выгоднее это делать за счет декабря Александр Южалин юрист

При этом отпуск в январе нанесет больший урон для бюджета. Это связано с числом рабочих дней: в декабре их больше, чем в январе, при этом оклад остается одинаковым. Если стоимость одного рабочего дня превышает среднедневной заработок, то отпуск становится невыгодным.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре на 57 процентов обгонит январскую. Так, средняя зарплата граждан в последний месяц года достигнет 140 тысяч рублей. Позитивным фактором станет и выплата долгожданных новогодних премий.

Россиянам, получающим пенсии на банковские карты, январские выплаты дадут досрочно — уже в конце декабря.