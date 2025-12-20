«Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

На протяжении конфликта на Украине Соединенные Штаты поставляет Киеву оружие, а против Москвы вводит санкции. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Во время общения с журналистами он сравнил действия Вашингтона в отношении России и Украины.
Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России
Госсекретарь также сообщил, что американская сторона продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности США. «Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал Рубио.
США занялись подготовкой новых санкций против России
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной. Утверждается, что новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве известно о подобных планах «в ряде кабинетов в Вашингтоне». Он также добавил, что любые санкции очевидно вредят налаживанию российско-американских отношений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявлял, США ведут нечистоплотную игру, вводя новые санкции против Москвы и ее компаний в энергетическом секторе.
В то же время в Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о новых санкциях против России.
Рубио назвал самую сложную задачу для США
Глава американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в процессе оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине задействованы Министерство финансов, министерство торговли, Пентагон и государственный департамент США. Рубио признался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона.
Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным
При этом Рубио отметил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Однако добавил, что это может не произойти и в ближайшие месяцы. «Решать не нам. Решать должны две стороны», — заявил госсекретарь.
Он также подчеркнул, что Белый дом пытается определить, какие именно пункты урегулирования конфликта готовы принять участники конфликта, чтобы сблизить их позиции на пути к мирному соглашению. По его словам, Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.