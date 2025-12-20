«Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

Госсекретарь Рубио: США поставляют оружие Украине и вводят санкции против России

На протяжении конфликта на Украине Соединенные Штаты поставляет Киеву оружие, а против Москвы вводит санкции. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Во время общения с журналистами он сравнил действия Вашингтона в отношении России и Украины.

Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России Марко Рубио госсекретарь США

Госсекретарь также сообщил, что американская сторона продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности США. «Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал Рубио.

США занялись подготовкой новых санкций против России

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной. Утверждается, что новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве известно о подобных планах «в ряде кабинетов в Вашингтоне». Он также добавил, что любые санкции очевидно вредят налаживанию российско-американских отношений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявлял, США ведут нечистоплотную игру, вводя новые санкции против Москвы и ее компаний в энергетическом секторе.

В то же время в Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о новых санкциях против России.

Рубио назвал самую сложную задачу для США

Глава американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в процессе оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине задействованы Министерство финансов, министерство торговли, Пентагон и государственный департамент США. Рубио признался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона.

Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным Марко Рубио госсекретарь США

При этом Рубио отметил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Однако добавил, что это может не произойти и в ближайшие месяцы. «Решать не нам. Решать должны две стороны», — заявил госсекретарь.

Он также подчеркнул, что Белый дом пытается определить, какие именно пункты урегулирования конфликта готовы принять участники конфликта, чтобы сблизить их позиции на пути к мирному соглашению. По его словам, Вашингтон будет работать «так долго, как это потребуется» для достижения прогресса в мирных переговорах.