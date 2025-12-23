Вооруженный конфликт России и Организации Североатлантического договора (НАТО) в перспективе до 2030 года маловероятен. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Die Zeit.
Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент России Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО
При этом месяц назад, 17 ноября, Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он призвал вооруженные силы стран альянса тщательно подготовиться к ведению возможных боевых действий.
Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето
Писториус выразил обеспокоенность кризисом НАТО
Писториус исключил противостояние России и НАТО в ответ на заявление генерального секретаря альянса Марка Рютте, допустившего войну в срок до 2030 года, «подобную той, что пережили наши бабушки и деды». Немецкий министр оценил высказывание Рютте как попытку наглядной иллюстрации возможного кризиса организации. По его мнению, более вероятным сценарием является кризис альянса из-за внутренних противоречий и недостаточно решительных мер.
По мнению главы Минобороны Германии, одной из причин внутреннего раскола в НАТО является принятие администрацией президента США Дональда Трампа новой Стратегии национальной безопасности. Писториус назвал переломным моментом в отношениях Вашингтона и Европы выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и напомнил, что он первым из европейских политиков выступил с публичным ответом.
Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии
В ответ на высказывание Писториуса его коллега по правительству, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. Он также призвал европейские государства готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы».
Чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее Украина сможет защитить свои интересы, тем лучше будет для всей Европы
Писториус ранее призывал объявить Россию самой большой угрозой НАТО
Писториус неоднократно выступал с заявлениями о вероятной войне с Россией:
- 6 мая 2024 года он рассказал о якобы планах России атаковать территорию НАТО «через пять-восемь лет»;
- в декабре 2024 года глава немецкого Минобороны призвал немцев «уверенно противостоять российской угрозе» и готовиться к будущей войне;
- в апреле 2025 года политик выразил мнение, что возможная победа России на Украине создаст максимальную угрозу для союзников Берлина;
- перед саммитом НАТО в июне министр призвал альянс официально объявить Москву самой большой угрозой.
Несмотря на отказ говорить о прямом противостоянии с Россией, политик вновь заявил о необходимости перевооружения и увеличения численности бундесвера (вооруженных сил) Германии. При этом он признал невозможность увеличения немецкой армии до 350 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки.
Мне пришлось бы разместить около 350 тысяч мужчин и женщин в казармах, которых просто больше не существует. Нам не хватает столовых, тренировочных площадок и инструкторов
С чем связаны заявления о войне с Россией?
13 октября глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил о риске начала войны с Россией в любой момент. «В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — подчеркнул глава разведведомства.
Высказывания Писториуса могут быть связаны и с внутренней подоплекой: политик представляет в правительстве Социал-демократическую партию Германии, в то время как рейтинги коллег по коалиции, Христианско-демократического союза, и лично канцлера ФРГ Фридриха Мерца находятся на рекордно низкой отметке на фоне его заявлений о войне с Россией и необходимости поддержки Украины. Также глава немецкого Минобороны мог ответить таким образом на начавшиеся в стране протесты против введения воинского призыва.
В беседах со студентами я говорю: помните, как вы здесь живете. Вы можете любить кого хотите. Вы можете изучать что хотите, и выступать против чего хотите. Стоит постоять за эту жизнь на свободе и отслужить несколько месяцев
Недовольством против призыва в бундесвер воспользовались и оппозиционные политики: например, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала противостоять пропаганде о российской угрозе. По ее мнению, призывы готовиться к конфликту с Россией «грозят стать самосбывающимся пророчеством».
Идеи об отказе от военной силы и пацифизме сформировались в ФРГ примерно к 1950-м годам и стали ключевым компонентом стратегической культуры — совокупности идей и моделей поведения, используемых при формировании внешней политики. На стратегическую культуру послевоенной Германии напрямую повлияли поражение во Второй мировой войне, а также разделение страны на ФРГ и Германскую Демократическую Республику (ГДР). Основной закон ФРГ, принятый в 1949 году, изначально содержал запрет на использование бундесвера за пределами Германии и участие в боевых действиях. Эта норма была изменена только в 1994 году решением Конституционного суда, который разрешил участие в санкционированных ООН миротворческих операциях.
Критическое отношение к армии и использованию военной силы усилилось по мере роста левых настроений в обществе после протестов 1968 года, а также появления в 1980-х годах партии «Союз 90/Зеленые». Окончание холодной войны и объединение Германии привело к постепенному сокращению бундесвера, а также к отмене воинского призыва в 2011 году. Немецкий политолог Ян Техау выделяет «воинствующий пацифизм» (militant pacifism) и антимилитаризм как ключевые компоненты стратегической культуры ФРГ до 2022 года.
Однако настроения в обществе изменились после начала специальной военной операции России и речи бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца 27 февраля 2022 года, провозгласившего эпоху «смены времен» (Zeitenwende), а также программы масштабного перевооружения бундесвера. Критика в адрес Шольца за нежелание предоставлять вооружение Украине привела к снятию запрета на поставку танков Leopard и другой военной помощи в конце 2022 года, благодаря чему Берлин стал вторым крупнейшим поставщиком оружия Киеву.
Как отметила в комментарии «Ленте.ру» кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Мария Хорольская, власти Германии пытаются изменить сложившиеся антимилитаристские представления в обществе за счет темы возможной угрозы со стороны России. Хорольская также указала, что изменение стратегической культуры страны произошло после одобрения обществом поставок военной помощи Украине: если до 2022 года поставки вооружений в зону конфликта воспринимались гражданами ФРГ как «подливание масла в огонь», то сейчас значительная часть населения считает их необходимыми.
Это попытка действительно изменить стратегическую культуру путем алармизма и создать образ «врага у ворот»