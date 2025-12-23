Министр обороны ФРГ Писториус исключил вооруженный конфликт России и НАТО

Вооруженный конфликт России и Организации Североатлантического договора (НАТО) в перспективе до 2030 года маловероятен. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Die Zeit.

Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, [президент России Владимир] Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО Борис Писториус министр обороны Германии

При этом месяц назад, 17 ноября, Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Он призвал вооруженные силы стран альянса тщательно подготовиться к ведению возможных боевых действий.

Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето Борис Писториус министр обороны Германии

Писториус выразил обеспокоенность кризисом НАТО

Писториус исключил противостояние России и НАТО в ответ на заявление генерального секретаря альянса Марка Рютте, допустившего войну в срок до 2030 года, «подобную той, что пережили наши бабушки и деды». Немецкий министр оценил высказывание Рютте как попытку наглядной иллюстрации возможного кризиса организации. По его мнению, более вероятным сценарием является кризис альянса из-за внутренних противоречий и недостаточно решительных мер.

По мнению главы Минобороны Германии, одной из причин внутреннего раскола в НАТО является принятие администрацией президента США Дональда Трампа новой Стратегии национальной безопасности. Писториус назвал переломным моментом в отношениях Вашингтона и Европы выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и напомнил, что он первым из европейских политиков выступил с публичным ответом.

Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии Борис Писториус министр обороны Германии

В ответ на высказывание Писториуса его коллега по правительству, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. Он также призвал европейские государства готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы».

Чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее Украина сможет защитить свои интересы, тем лучше будет для всей Европы Йоханн Вадефуль министр иностранных дел Германии

Писториус ранее призывал объявить Россию самой большой угрозой НАТО

Писториус неоднократно выступал с заявлениями о вероятной войне с Россией:

6 мая 2024 года он рассказал о якобы планах России атаковать территорию НАТО «через пять-восемь лет» ;

; в декабре 2024 года глава немецкого Минобороны призвал немцев «уверенно противостоять российской угрозе» и готовиться к будущей войне;

в апреле 2025 года политик выразил мнение, что возможная победа России на Украине создаст максимальную угрозу для союзников Берлина;

перед саммитом НАТО в июне министр призвал альянс официально объявить Москву самой большой угрозой.

Несмотря на отказ говорить о прямом противостоянии с Россией, политик вновь заявил о необходимости перевооружения и увеличения численности бундесвера (вооруженных сил) Германии. При этом он признал невозможность увеличения немецкой армии до 350 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки.

Мне пришлось бы разместить около 350 тысяч мужчин и женщин в казармах, которых просто больше не существует. Нам не хватает столовых, тренировочных площадок и инструкторов Борис Писториус министр обороны Германии

С чем связаны заявления о войне с Россией?

13 октября глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил о риске начала войны с Россией в любой момент. «В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — подчеркнул глава разведведомства.

Высказывания Писториуса могут быть связаны и с внутренней подоплекой: политик представляет в правительстве Социал-демократическую партию Германии, в то время как рейтинги коллег по коалиции, Христианско-демократического союза, и лично канцлера ФРГ Фридриха Мерца находятся на рекордно низкой отметке на фоне его заявлений о войне с Россией и необходимости поддержки Украины. Также глава немецкого Минобороны мог ответить таким образом на начавшиеся в стране протесты против введения воинского призыва.

В беседах со студентами я говорю: помните, как вы здесь живете. Вы можете любить кого хотите. Вы можете изучать что хотите, и выступать против чего хотите. Стоит постоять за эту жизнь на свободе и отслужить несколько месяцев Борис Писториус министр обороны Германии

Недовольством против призыва в бундесвер воспользовались и оппозиционные политики: например, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала противостоять пропаганде о российской угрозе. По ее мнению, призывы готовиться к конфликту с Россией «грозят стать самосбывающимся пророчеством».

Антимилитаризм в Германии Идеи об отказе от военной силы и пацифизме сформировались в ФРГ примерно к 1950-м годам и стали ключевым компонентом стратегической культуры — совокупности идей и моделей поведения, используемых при формировании внешней политики. На стратегическую культуру послевоенной Германии напрямую повлияли поражение во Второй мировой войне, а также разделение страны на ФРГ и Германскую Демократическую Республику (ГДР). Основной закон ФРГ, принятый в 1949 году, изначально содержал запрет на использование бундесвера за пределами Германии и участие в боевых действиях. Эта норма была изменена только в 1994 году решением Конституционного суда, который разрешил участие в санкционированных ООН миротворческих операциях. Критическое отношение к армии и использованию военной силы усилилось по мере роста левых настроений в обществе после протестов 1968 года, а также появления в 1980-х годах партии «Союз 90/Зеленые». Окончание холодной войны и объединение Германии привело к постепенному сокращению бундесвера, а также к отмене воинского призыва в 2011 году. Немецкий политолог Ян Техау выделяет «воинствующий пацифизм» (militant pacifism) и антимилитаризм как ключевые компоненты стратегической культуры ФРГ до 2022 года. Однако настроения в обществе изменились после начала специальной военной операции России и речи бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца 27 февраля 2022 года, провозгласившего эпоху «смены времен» (Zeitenwende), а также программы масштабного перевооружения бундесвера. Критика в адрес Шольца за нежелание предоставлять вооружение Украине привела к снятию запрета на поставку танков Leopard и другой военной помощи в конце 2022 года, благодаря чему Берлин стал вторым крупнейшим поставщиком оружия Киеву.

Как отметила в комментарии «Ленте.ру» кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Мария Хорольская, власти Германии пытаются изменить сложившиеся антимилитаристские представления в обществе за счет темы возможной угрозы со стороны России. Хорольская также указала, что изменение стратегической культуры страны произошло после одобрения обществом поставок военной помощи Украине: если до 2022 года поставки вооружений в зону конфликта воспринимались гражданами ФРГ как «подливание масла в огонь», то сейчас значительная часть населения считает их необходимыми.