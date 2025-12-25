Казахстан раскрыл новые детали расследования крушения самолета AZAL с россиянами на борту. Что удалось выяснить комиссии?

Захарова: Первопричиной крушения борта AZAL стала атака украинских БПЛА

Комплексная экспертиза, проведенная в рамках расследования авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL, не выявила следов взрывчатых веществ на борту. Об этом говорится в промежуточном отчете Министерства транспорта Казахстана, посвященном расследованию крушения лайнера Embraer 190 с россиянами на борту.

В документе подчеркивается, что специалисты изучили обломки воздушного судна, однако установить точную принадлежность боеприпаса, поразившего самолет, не удалось. При этом эксперты допускают, что повреждения могли быть вызваны поражающими элементами боевой части.

По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено Министерство транспорта Казахстана

В МИД назвали версию причины крушения самолета

В Москве заявили, что первопричиной авиакатастрофы стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

По ее словам, российская сторона находится в постоянном контакте с Министерством транспорта Казахстана и отвечает на все поступающие запросы в рамках расследования. Она также подчеркнула, что Москва намерена выполнить в полном объеме договоренности, достигнутые президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на встрече в Душанбе 9 октября.

Бортовые самописцы расшифровали в Казахстане

Комиссия по расследованию авиакатастрофы уже завершила работу с бортовыми самописцами разбившегося самолета. Как следует из отчета, специалисты извлекли и расшифровали данные регистратора полетных параметров (FDR) и речевого самописца (CVR).

Кроме того, были собраны сведения об экипаже, диспетчерах, обслуживавших рейс, изучены бортовой журнал и документация по техническому состоянию лайнера. В отчете подчеркивается, что работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

Катастрофа произошла 25 декабря 2024 года

Катастрофа произошла ровно год назад — 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» выполнял рейс Баку — Грозный. Вылет состоялся в 6:55 по московскому времени, посадка в аэропорту назначения планировалась в 8:10.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий самолет не смог приземлиться в Грозном и был перенаправлен сначала в Махачкалу, а затем экипаж принял решение следовать в Актау. Перед этим пилоты передали аварийный сигнал, указав на столкновение с птицей и проблемы с управлением.

Перед падением самолет длительное время кружил над аэропортом Актау. В 09:28 воздушное судно потерпело крушение в нескольких километрах от города. На борту находились 67 человек. Среди них были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы не выжили 38 человек, включая семерых россиян.

Отношения Москвы и Баку обострились после ЧП

Через два дня после трагедии авиакомпания AZAL заявила, что крушение произошло в результате внешнего физического и технического воздействия. Аналогичную позицию озвучил министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В США координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби допустил версию о поражении самолета средствами ПВО. В Кремле в ответ на это призвали дождаться итогов расследования.

Кадр: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет, где указывалось, что экипаж сообщил об отказе навигационных систем, решение лететь в Актау было принято самостоятельно, а в поврежденных элементах самолета обнаружено большое количество посторонних объектов.

На фоне расследования отношения между странами осложнились. Дополнительное напряжение вызвали задержания представителей азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге, а в июле Алиев заявил о намерении подать иск против России. «Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям», — заявил президент Азербайджана.

Уже осенью — 9 октября — в Душанбе состоялась личная встреча Путина и Алиева. Российский лидер предложил начать переговоры именно с обсуждения авиакатастрофы. Он сообщил, что трагедия была связана в том числе с присутствием украинского беспилотника в воздушном пространстве.

Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него Владимир Путин президент России

Он также выразил готовность к выплате компенсаций.

Уже в годовщину катастрофы посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что отношения между странами в 2025 году развивались успешно. «Фундаментальным вопросом двусторонних отношений сегодня является скорейшее и справедливое урегулирование всех вопросов, связанных с прошлогодней декабрьской трагедией», — подчеркнул он. По его словам, в Баку рассчитывают на завершение расследования, выплату компенсаций и привлечение виновных к ответственности.