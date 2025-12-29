Долина отказалась освобождать квартиру Полины Лурье до 30 декабря

Певица Лариса Долина отказалась освобождать квартиру Полины Лурье до Нового года, хотя покупательница просила артистку покинуть ее до 30 декабря. Об этом рассказала адвокат Лурье Анастасия Свириденко.

Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом Анастасия Свириденко адвокат Полины Лурье

По словам представителя Лурье, Долина заявила, что ее семья сможет выехать не ранее пятого января следующего года. Тем не менее с пятницы, 26 декабря, артистка начала постепенно вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках. Как отмечают знакомые с делом источники, часть имущества Долиной погрузили и вывезли на ее автомобиле Toyota Alphard.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В день переезда из квартиры Долина выложила грустную песню

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню в день переезда из спорной квартиры, принадлежащей Полине Лурье. Драматичная композиция получила название «Последнее прощай».

После релиза песни слушатели стали строить свои теории касательно ее содержания. Хотя в композиции говорится о расставании с человеком, многие интерпретировали текст песни как прощание с квартирой в Хамовниках, откуда артистку выселили по решению суда.

«Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья», — поется в новой композиции Долиной.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После проигранного в суде дела Долина получила повышенный интерес к своей персоне не только со стороны слушателей ее песен, но и от ценителей ее игры на сцене. Артистка собрала аншлаг на своем выступлении в Театре на Таганке. Вечером, 26 декабря, на спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где Долина играет роль миссис Ловетт, выкупили почти все билеты.

В России оценили будущее карьеры Долиной после скандала

После скандала с квартирой в Хамовниках народный гнев в адрес Ларисы Долиной может смениться на милость. Так ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Сейчас, с учетом всех обстоятельств, я полагаю, что все утихомирится. И если она запишет какую-нибудь хорошую правильную песню, она будет воспринята абсолютно правильно. Похоронить карьеру артиста сложно Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

Он заметил, что певица попала в «грустную ситуацию», однако подчеркнул, что сочувствует обеим сторонам конфликта. Кроме того, Пригожин отметил, что считает решение суда в отношение Лурье абсолютно справедливым. По его словам, все могло бы сложиться легче для Долиной, если бы возникшие в ее деле обстоятельства не спровоцировали бы общественное недовольство.