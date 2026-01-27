FT сообщила о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории

Британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США поставили перед Украиной ультиматум — гарантии безопасности лишь в обмен на отказ от территорий. Между тем в Белом доме опровергли появившуюся информацию.

Собеседник газеты изначально рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона возможны только в случае, если Украина первой пойдет на мирную сделку. По данным источников FT, потенциальная мирная сделка подразумевает территориальные уступки с украинской стороны. В то же время США готовы нарастить поставки вооружений, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на перечисленные условия.

Комментарий Белого дома не заставил себя ждать. Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли заявила, что «это абсолютно неверно». Роль США в мирном процессе состоит в том, чтобы сблизить стороны для заключения соглашения. «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — высказалась она. При этом авторы FT привели слова анонимного источника, который утверждает, что США якобы «не пытаются вынудить Украину пойти на территориальные уступки», а гарантии безопасности зависят как от позиции Украины, так и России.

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmissen / Reuters

Зеленский категоричен в вопросе территорий

Политик заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Он настаивает, что всем трем сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — отметил, впрочем, Зеленский.

До этого сообщалось, что Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование Москвы по выводу войск из Донбасса. В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркивал, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса является путем к миру для Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также рассказал, как нужно решать украинский конфликт. По его словам, основой для дальнейших шагов и ключевым элементом урегулирования остается формула решения территориального вопроса, согласованная на саммите в Анкоридже.

На Западе все чаще говорят о принуждении Зеленского к миру

Украина оказалась в капкане стратегического тупика, где единственным сценарием выживания становится принятие жесткого диктата Москвы, пишет, например, Berliner Zeitung. По данным издания, Трамп больше не винит Кремль в продолжении конфликта, считая главным препятствием лично украинского лидера.

По мнению автора статьи, Киев фактически «прижат к стене», а Вашингтон готов применить самые болезненные рычаги давления, чтобы принудить украинское руководство к миру на российских условиях.

Отмечалось, в числе прочего, что у Украины не осталось никаких шансов на положительное развитие событий — сейчас Киев ждут только два варианта: негативный и еще более негативный.