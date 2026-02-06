«Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

Сабуров посвятил 30 минут теме выдворения из РФ на выступлении в Дубае

На решение о запрете комику Нурлану Сабурову во въезде в Россию на 50 лет отреагировали в стране. Комментарии дали юристы, продюсеры, представители Госдумы и даже коллега комика по шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Илья Макаров. Супруга стендапера от общения со СМИ отказалась, однако незадолго до ситуации устроила распродажу люксовых вещей, а в день задержания мужа в московском аэропорту и вовсе уведомила подписчиков в соцсетях, что отправляется в зал «по расписанию».

Сам ведущий ЧБД на одном из последних концертов в Дубае посвятил рассуждениям о своем выдворении из РФ около получаса.

Меня хотели выгнать из России, но *** там плавал! Отныне у меня будут суперпатриотические тексты! Мату-у-ушка-земля Нурлан Сабуров комик

«Я поддерживаю миграционную политику в России и ее ужесточение», — также заявлял он. Однако как раз нарушение миграционной политики и стало одним из оснований для вынесения решения о выдворении Сабурова из страны.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуме усомнились, что выдворение Сабурова связано с критикой СВО

Ранее в СМИ появилась информация, что решение выдворить комика из страны связано с критикой российской специальной военной операции (СВО). По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, вероятно, это не так.

«Люди по-разному высказываются в отношении СВО. У нас вообще демократическая страна. У нас за мнение никого не сажают, поверьте», — подчеркнул парламентарий. При этом он напомнил, что ранее предлагал юмористу определиться со своей позицией по этому поводу, ведь «сидеть на двух стульях очень неудобно».

Другой депутат Госдумы, Анатолий Вассерман, который ранее был гостем шоу ЧБД, считает, что с Сабуровым как с комиком можно попрощаться навсегда, так как срок в 50 лет фактически означает в этом случае пожизненно.

Я подозреваю, что этому человеку просто не хватило ума понять, что он делает. Скорее всего, он совершенно искренне не поймет, за что ему запрещен въезд. Такое со многими бывает, что человек не понимает, за что наказан. Просто потому, что вообще ничего не понимает Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Решение можно оспорить, но запрет вряд ли будет отменен

Заслуженный юрист России Иван Соловьев уточнил, что комик может оспорить запрет на въезд в страну. Для этого ему нужно обратиться с заявлением в госорган, который вынес решение. В случае, если есть убедительные основания и документы, то постановление может быть отменено.

«После этого подается обращение в суд в течение трех месяцев со дня, когда человеку стало известно о запрете на въезд по месту нахождения органа, принявшего ранее такое решение», — продолжил он.

Однако, как считает адвокат Александр Бенхин, это решение вряд ли будет отменено. Практика показывает, что такое происходит крайне редко.

В свою очередь, юрист, доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо предупредил, что Сабурову теперь может грозить дело и на его родине — в Казахстане. Так, поскольку комика обвинили в отмывании денег в РФ, если это будет доказано, то Казахстан может привлечь его к ответственности.

Сабуров является гражданином Казахстана. От гражданства РФ он ранее отказывался из-за опасения санкций и связанных с ними последствий

«Если здесь есть какой-то вопрос с отмыванием денег и привлечением к ответственности, тогда можно материалы эти передать коллегам из правоохранительных органов Казахстана», — уточнил он, также выразив мнение, что запрет на въезд в Россию сохранится с высокой степенью вероятности.

Фото: РИА Новости

Однако на данный момент в МИД Казахстана только отмечают, что ни Сабуров, ни его законные представители пока не обращались в посольство республики в России. «Информация о его задержании от компетентных органов РФ также не поступала», — уточнил представитель ведомства.

Комику предрекли потерю популярности

На данный момент единственным из коллег по ЧБД, кто как-либо отреагировал на произошедшее, оказался Макаров. При этом он был немногословен и пояснил, что сам ничего не знает и что на него «также обрушилась вся эта реальность». На вопрос о том, созванивалась ли команда шоу для обсуждения, как дальше оно будет существовать, комик ответил: «Нет».

Самому юмористу после случившегося фактически предрекли забвение на полвека. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что юморист наверняка столкнется с падением доходов вследствие утраты российской аудитории, так как основная монетизация у него происходит именно здесь.

«Он сможет вести какие-то небольшие корпоративы в Дубае или по странам СНГ, но этого реально хватит для поддержания штанов», — порассуждал он, добавив, что в конечном счете о комике можно будет забыть, если решение о запрете на въезд в страну не будет отменено.