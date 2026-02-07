ВСУ атаковали химзавод в Тверской области, в регионе вспыхнул пожар

Российские военные группировки войск «Север» нанесли комбинированный удар «Геранями» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Котовка в Харьковской области.

По данным Telegram-канала «Северный Ветер», в ходе воздушной разведки российскими бойцами был выявлен пункт дислокации. Микроавтобус привез для заселения в заброшенное здание до отделения пехоты ВСУ. После чего по зданию был нанесен удар.

Кроме того, в ночь на субботу, 7 февраля, ВС России ударили по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области. На месте начался пожар.

Согласно информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», ночью ВС России подняли в небо стратегические ракетоносцы. Отмечалось, что над Украиной находилось от 160 до 200 беспилотников. Большие группы дронов летели в направлении Каменского района Днепропетровской области, а также в Кривой Рог, Николаевскую и Винницкую области.

Зафиксирован взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в 00:45. Курс — юго-восточный в направлении Каспия. Также взлетела авиагруппа ракетоносцев Ту-22М3 с ракетами Х-22/Х-32 Telegram-канал «Военкоры русской весны»

ВСУ атаковали химзавод в российском регионе

Украинская армия атаковала беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тверскую область. Местные жители проснулись около 03:30 от мощных взрывов. В 40 километрах от Твери в стороне поселка Редкино началось задымление и произошел пожар. По словам очевидцев, в ту сторону выехали несколько пожарных расчетов.

Позже стало известно, что ВСУ атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Предприятие в том числе производит продукцию для авиационной и космической промышленности. Жители сообщают, что рядом с атакованным заводом ощущается химический запах.

Накануне под ударом также оказалась Белгородская область. ВСУ атаковали регион России эскадрильей беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты отличает большой радиус боевого применения, уточнили в министерстве обороны. Некоторые модели способны преодолевать сотни километров, неся мощный заряд. Такие дроны, как правило, используют для ударов по тылам.

Также в ночь на 6 февраля украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и реактивными беспилотниками. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены.

Украина готовится к следующим переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам с США и Россией после переговоров в Абу-Даби.

Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами Владимир Зеленский Президент Украины

При этом политолог Олег Соскин считает, что Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений. По его словам, украинский глава пытается пустить этот процесс под откос, загоняя «все время туда какую-то торпеду».

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, в свою очередь, добавил, что Зеленский превратился в попугая, который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию.

Если давление где-то и увеличивается, то это на линии фронта против наших позиций. А в остальном давление только снижается. Причем не только в дипломатии, но и в системах отопления Александр Дубинский Депутат Верховной Рады

До этого источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, Киев считает этот пункт критически важным.