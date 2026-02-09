Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

Норвежцы сохранили первое место в медальном зачете после третьего дня Олимпиады

В Милане завершился третий день Олимпийских игр, лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно пять комплектов наград. Неофициальный медальный зачет после третьего дня Олимпиады продолжают возглавлять норвежцы, которые завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На второй строчке идет команда Швейцарии (3-1-1), на третьей — сборная Японии (2-2-3).

Россияне были представлены в одной дисциплине. Дарья Олесик соревновалась в одиночных санях.

Саночница Олесик дебютировала на Олимпиаде

21-летняя спортсменка провела две первые попытки.

Олесик показала время 1 минута 46,651 секунды

Лидирует восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц, преодолевшая трассу за 1 минуту 45,188 секунды, второй идет ее соотечественница Мерле Фребель (+0,061 секунды), третьей — представительница Латвии Элина Бота (+0,495). Спортсменки проведут третью и четвертую попытки 10 февраля.

Санно-бобслейная трасса, на которой выступала Олесик, оказалась в эпицентре скандала. Объект был построен специально к Олимпиаде, однако возникли сомнения в его окупаемости.

В Италии всего около 50 спортсменов выступают в бобслее, санях и скелетоне, а ежегодное обслуживание комплекса обойдется в 648 тысяч евро. Плюс общественность обеспокоена экологическим вредом — в ходе строительства сравняли часть холма и уничтожили свыше 800 деревьев.

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Самая сексуальная конькобежка мира выиграла золото

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам — серебряный призер Игр-2022, шестикратная чемпионка мира. В сети ее часто называют самой сексуальной конькобежкой мира. А еще она невеста американского блогера и боксера Джейка Пола. Ютта не полетела в Милан вместе со всей голландской сборной, а отправилась туда частным самолетом.

Она и так живет как миллионерша — с частными самолетами и всем прочим. Ее поведение ужасно, как у дивы Йохан Дерксен голландский журналист

В сети спортсменку раскритиковали за пренебрежительное отношение к партнерам по команде. Журналист Йохан Дерксен заявил, что на месте тренера Лердам не потерпел бы такого поведения. Кстати, одним из специалистов, работающих с конькобежкой, является россиянин Константин Полтавец.

Фото: Joris Verwijst / BSR Agency / Getty Images

Лердам стала первой на дистанции 1000 метров с олимпийским рекордом — 1 минута 12,31 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Фемке Кок (+0,28 секунды), бронзу — японка Михо Такаги (+1,64).

У спортсменов массово ломаются медали

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что сразу после награждения за победу в командном турнире от ее золотой олимпийской медали оторвалась лента. Спортсменка пошутила об этом в социальных сетях и заставила подписчиков вспомнить о случаях, которые произошли до Лью.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Днем ранее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова во время празднования третьего места в эстафете сломалось ушко для крепления медали к ленте. Кроме того, раскололась серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон, которую она безуспешно пыталась склеить.

После этого оргкомитет Олимпиады отреагировал на проблему с бракованными медалями. Главный операционный директор Андреа Франчизи заявил, что оргкомитет усилит контроль за качеством медалей после жалоб спортсменов. Они подчеркнули, что попытаются установить причину поломок и придумать ее решение.

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Японцы остались недовольны пьедесталами

Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиумов на Олимпиаде. Как сообщил журналист Джеки Вонг, сборная направила организаторам официальную жалобу после церемонии награждения в командном турнире.

Вероятно, спортсмены остались недовольны тем, что на пьедестале отсутствовало мягкое покрытие

Из-за этого американским фигуристам, выигравшим командный турнир, пришлось заново затачивать коньки из-за покрытия пьедестала. После награждения лезвия оказались повреждены. При этом перезаточка коньков приносит спортсменам дискомфорт — им нужно заново привыкать к ощущениям при катании.