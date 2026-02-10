Гуменник рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, как к нему относятся спортсмены из недружественных стран. Трансляция соревнований ведется на Okko.

«Спортсмены все очень приветливые. Читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Меняемся значками, у нас крепкая дружба», — отметил Гуменник.

По итогам короткой программы Гуменник получил 86,72 балла. Судьи дали россиянину 38,29 балла за компоненты и 48,43 балла за технические элементы. Он выступил первым среди всех спортсменов и откатал короткую программу без падений.

Ранее Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к своей программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». Затем он застрял в сломанном автобусе по дороге в Олимпийскую деревню.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристов. Спортсмены представят произвольную программу 13 февраля.