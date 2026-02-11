Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

В Казахстане Сабурову грозит до 12 лет тюрьмы по статье о наемничестве

Стендап-комику Нурлану Сабурову, который является гражданином Казахстана, могут грозить проблемы на родине. Причина разбирательства заключается в передаче мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». Среди тех, кто донес на юмориста, оказались казахстанский активист Марат Турымбетов и бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Так, Турымбетов обратился в Генпрокуратуру и попросил проверить видео, в котором Сабуров передает мотоциклы вагнеровцам. Тогда заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что ситуация требует исследования и изучения.

Cобчак назвала экс-директора ФБК Жданова одним из доносчиков на Сабурова

Согласно законодательству Казахстана, за финансирование конфликта предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы. Это регулируется 170 статьей Уголовного кодекса Казахстана («Наемничество»).

«Сабуров гражданин Казахстана, а там за это уголовка. Статья 170 УК РК финансирование или иное материальное обеспечение наемника (от 7 до 12 лет). Передача техники вагнеровцам ровно такой случай, хотя, конечно, Казахстан может делать вид, что "это другое". Ждем реакции Генпрокуратуры и МВД Казахстана», — передает журналистка Ксения Собчак слова Жданова.

Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Юристы считают маловероятным наказание Сабурова по статье о наемничестве

Юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо обратил внимание, что с правовой точки зрения термин «наемничество» — это участие в боевых действиях на стороне какого-то государства в соответствующих формированиях. Поэтому, по его словам, проверка Сабурова по этой статье может остаться на уровне инициативы.

Ситуация с проверкой комика выглядит сомнительной, поскольку Сабуров не был военнослужащим Вооруженных сил РФ и не принимал участия в боевых действиях, заявил он. «Ситуация видится политизированной», — сказал специалист.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

30 января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Официальная причина — он занимался отмыванием денег, заработанных в стране, через посредников. Кроме того, в СМИ сообщалось, что возможной причиной стали критика юмористом специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.

Он узнал о запрете по прилете из Дубая в Москву. Сабурова задержали в аэропорту Внуково. В результате он отправился в Алматы.

Ранее Собчак заступилась за комика после вынесения ему запрета на въезд в Россию. По ее словам, данная ситуация — синхронное «мочилово» Сабурова. Она также добавила, что он очень аккуратно высказывался про СВО.