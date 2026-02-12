Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
10:50, 12 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 12 февраля

Две российских спортсменки выступят на Олимпиаде 12 февраля
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

В четверг, 12 февраля, на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина д`Ампеццо выступят две российских спортсменки. Расписание появилось на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В 13:30 по московскому времени российская горнолыжница Юлия Плешкова выступит в супергиганте. Ранее, 8 февраля, она заняла 22-е место в скоростном спуске.

В 15:00 выйдет на старт лыжница Дарья Непряева. Она примет участие в раздельной гонке на 10 километров. До этого россиянка не прошла квалификацию в спринте, заняв 36-е место, а также стала 17-й в скиатлоне.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов, все они соревнуются в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

