Спорт
15:56, 12 февраля 2026Спорт

В МОК объяснили дисквалификацию украинца Гераскевича

Директор по коммуникациям МОК Адамс: Гераскевич отказался идти на компромиссы
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Его слова приводит ТАСС.

«Это решение было принято после того, как он многократно отказался выполнять рекомендации к спортсменам МОК. Мы предоставили ему массу вариантов выразить скорбь. И дело не в посыле, а в месте, где он хотел это сделать», — сказал Адамс.

Гераскевича отстранили за использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии.

Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась уговорить спортсмена не выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских атлетов. Ему предлагали использовать траурную повязку, чтобы почтить память соотечественников, но он отказался.

Ранее МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью: «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»).

Олимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 спортсменов из России, они соревнуются в нейтральном статусе.

