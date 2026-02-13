Олимпийская чемпионка объяснила публичное признание в измене норвежского биатлониста

Богалий объяснила пиаром публичное признание в измене биатлониста Легрейда

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий объяснила публичное признание в измене девушке норвежского биатлониста Стурлы Легрейда. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшая спортсменка сочла случившееся пиаром. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это их внутренняя история. К биатлону имеет косвенное отношение», — добавила Богалий.

10 февраля Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке на Играх-2026. После церемонии награждения бронзовый призер в прямом эфире признался в измене. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, в ответ на признание Легрейда в интервью VG сказала, что ей трудно простить измену.

Позже биатлонист пожалел о своем признании. «Приношу свои извинения Йохану-Олаву, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали», — заявил Легрейд.