Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:20, 14 февраля 2026Спорт

Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде

Финляндия подала протест на результат мужского лыжного спринта на Олимпиаде-2026
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Лаури Вуоринен

Лаури Вуоринен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает NRK.

Сборная Финляндии подала протест на результат мужского лыжного спринта. Финны считают, что норвежцы, чей представитель Йоханнес Клебо победил в гонке, между гонками использовали ролик для клистера — инструмент, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Международная федерация лыжного спорта разрешила его применение, не уведомив при этом другие команды.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Кроме того, рейс-директор FIS Михаэль Лампот сообщил, что он увидел на сервисном столе сборной США бутылку с жидким продуктом. Это является нарушением правил проведения гонок.

Первое место в спринтерской гонке занял Клебо, вторым стал американец Бен Огден. Третью позицию взял еще один представитель Норвегии Оскар Опстадт Вике. Финский спортсмен Лаури Вуоринен пришел к финишу четвертым.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Это неприятное чувство»

    Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
    Савелий Коростелев

    Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

    Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

    В России отреагировали на условия Зеленского для проведения выборов

    Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде

    15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok