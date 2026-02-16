Реклама

01:53, 16 февраля 2026Спорт

Сборная США по хоккею разгромила немцев на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Carolyn Kaster / AP

Сборная США по хоккею разгромила немцев со счетом 5:1 на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется на Okko.

В первом периоде счет в составе американцев открыл Зак Веренски. Далее сборная США увеличила преимущество до пяти шайб усилиями Остона Мэттьюса, оформившего дубль, Брока Фэйбера и Тэйджа Томпсона. Немцы ответили на это голом Тима Штюцле.

В четвертьфинале сборная США встретится с победителем пары ШвецияЛатвия. Немцы в первом раунде плей-офф сыграют с французами.

Ранее 15 февраля сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу одержали швейцарцы. Решающий гол на счету Дина Кукана. Канадцы, в свою очередь, разгромили французов со счетом 10:2, а датчане оказались сильнее латвийцев (4:2).

Олимпийский хоккейный турнир проходит с 11 по 22 февраля. Действующим победителем Олимпиады является сборная Финляндии, в финале Игр-2022 обыгравшая россиян со счетом 2:1.

