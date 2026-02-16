Реклама

20:19, 16 февраля 2026Спорт

Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

Тренер фигуриста Малинина Арутюнян: Мы не смогли оградить Илью от неверных шагов
Владислав Уткин

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Ильи Малинина, объяснил его провал на Олимпиаде. Слова специалиста приводит RT.

«Всем, кто был в команде Малинина, надо открыто признать ошибки, которые были допущены. Илья ни в чем не виноват. Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить юного человека от совершения неверных шагов», — сказал Арутюнян.

Тренер добавил, что он обговорил со спортсменом многие важные вещи, которые в будущем должны ему помочь. «Надеюсь, это поможет ему жить в спорте дальше и получать удовольствие от того, что он делает», — заключил Арутюнян.

На Олимпиаде-2026 Малинин, считавшийся фаворитом, занял лишь восьмое место в соревнованиях мужчин-одиночников. После короткой программы американец шел на первом месте, но неудачно выступил в произвольной, набрав в сумме 264,49 балла.

Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайродов, ему присудили 291,58 балла. Российский спортсмен Петр Гуменник стал шестым с результатом 271,21 очка.

