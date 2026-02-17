Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде

Ирина Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста Берулавы на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста Луки Берулавы, который в паре с Анастасией Метелкиной взял бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

При этом она положительно оценила произвольную программу в исполнении пары. «Но, что бы там ни говорили, в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля», — заявила Роднина.

Ранее бывшая фигуристка оценила уровень фигуристов в соревнованиях пар на Играх. Роднина назвала турнир очень грустным зрелищем.

Берулава и Метелкина принесли Грузии первую в истории зимних Игр медаль. Победу одержали Рику Миура и Рюити Кихара из Японии.