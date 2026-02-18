Стал известен третий полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась в Okko.

Встреча прошла в среду, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу финнов в овертайме. У победителей шайбы забросили Себастьян Ахо, Миро Хейсканен и Арттури Лехконен. В составе Швейцарии отметились Дамьен Риат и Нино Нидеррайтер.

Финляндия стала третьим полуфиналистом Олимпиады-2026. Первыми вышли в следующую стадию турнира словаки и канадцы.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.