Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова: Очень рада и счастлива за Никиту Филиппова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист поздравила спортсмена и его тренера. «Я очень рада за него, просто счастлива!» — добавила Тарасова.

Ранее стало известно, что сборная России, благодаря серебру Филиппова, обошла 70 команд в медальном зачете Игр. Россияне делят 25-е место с Грузией.

Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.