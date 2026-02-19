Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист поздравила спортсмена и его тренера. «Я очень рада за него, просто счастлива!» — добавила Тарасова.
Ранее стало известно, что сборная России, благодаря серебру Филиппова, обошла 70 команд в медальном зачете Игр. Россияне делят 25-е место с Грузией.
Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.
