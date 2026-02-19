Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:58, 19 февраля 2026Спорт

Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова: Очень рада и счастлива за Никиту Филиппова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист поздравила спортсмена и его тренера. «Я очень рада за него, просто счастлива!» — добавила Тарасова.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр
Сегодня

Ранее стало известно, что сборная России, благодаря серебру Филиппова, обошла 70 команд в медальном зачете Игр. Россияне делят 25-е место с Грузией.

Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о втором контрнаступлении Залужного на Зеленского

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Российский военный медик раскрыл лайфхак для выживания в зоне СВО

    Трамп высказался об увольнении Рубио

    Россиянин сделал из квартиры свалку и не впускал туда семью

    Раскрыты планы Трампа по заключению мира на Украине

    Мужчина прожил неделю без сна и рассказал о последствиях

    Россиянку после неудачной салонной стрижки сравнили с вороной Каркушей

    Мэйуэзер и Тайсон проведут выставочный бой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok