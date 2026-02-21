Коростелев словами «я просто умер» описал пятое место в марафоне на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

«Я просто умер», — заявил спортсмен. Он признался, что это была самая сложная гонка в его карьере, так как к финишу он шел пешком.

Ранее 21 февраля Коростелев занял пятое место в марафоне. Победителем 50-километровой дистанции стал норвежец Йоханнес Клебо. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

Коростелев впервые принимал участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо марафона, он выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место).