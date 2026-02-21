Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:52, 21 февраля 2026Спорт

Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне

Коростелев словами «я просто умер» описал пятое место в марафоне на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lars Baron / Getty Images

Российский лыжник Савелий Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

«Я просто умер», — заявил спортсмен. Он признался, что это была самая сложная гонка в его карьере, так как к финишу он шел пешком.

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке.Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Ранее 21 февраля Коростелев занял пятое место в марафоне. Победителем 50-километровой дистанции стал норвежец Йоханнес Клебо. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен.

Коростелев впервые принимал участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо марафона, он выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место).

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В регионах России зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма

    Названо худшее время для отправки резюме

    Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне

    Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

    Российским страховщикам запретили работать с клиниками в Индии

    Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

    Россиянам позволят оформлять гаражи без бюрократии ещё несколько лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok