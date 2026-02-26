«Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

Politico: ЕС намерен отменить вето Венгрии, обещая вернуть поставки по «Дружбе»

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) могут пообещать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье транспортируется из России в Восточную Европу. Это, как полагают европейские дипломаты, якобы позволит ему победить на выборах и отказаться от блокирования финансирования для Украины, а Евросоюзу — избежать полномасштабной судебной тяжбы между Брюсселем и Будапештом.

У него [Орбана] будет его чертов трубопровод дипломат ЕС

При этом один из дипломатов ЕС заявил, что «история с "Дружбой" ни в коем случае не заслуживает доверия». Однако сразу несколько европейских политиков сошлись во мнении, что на разрешение спора с юридической стороны, то есть подачу иска к Будапешту из-за блокирования средств Евросоюза на кредит для Украины, «нет времени» — Киев в скором времени может столкнуться с дефицитом денежных средств. При этом в ЕС полагают, что Орбан может использовать юридическое противостояние с Брюсселем в ходе своей предвыборной кампании.

Времени на юридический вариант нет. Придется искать политическое решение дипломат ЕС

В связи с чем, полагают дипломаты, более осуществимым способом решения проблемы станет разработка документа, содержащего обещание «сохранить лицо» и восстановить поставки нефти по «Дружбе». В Европе отметили, что это будет перекликаться с обходным путем, который в ЕС нашли в октябре 2025 года в ответ на противодействие Словакии поэтапному отказу от российского газа. Тогда Братислава сняла вето после того, как лидеры добавили в свое совместное заявление после саммита обещание о том, что российская энергия должна продолжать поступать в Словакию.

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Орбан заявил, что Украина не поставит Венгрию на колени

Комментируя отказ украинской стороны пропускать российскую нефть по «Дружбе», Орбан заявил, что Киеву не удастся поставить Венгрию на колени.

Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Политик сообщил, что венгерская компания MOL попросила открыть государственные резервы нефти, а также заказала доставку сырья по морю в Хорватию.

Также Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера изменить его политику и проявлять больше уважения по отношению к Венгрии. Премьер указал, что действия Зеленского ставят под угрозу энергоснабжение жителей страны. «Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!» — сказано в письме. Кроме того, он обвинил Киев и Брюссель в попытках привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может проиграть выборы. Как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» венгерский политолог Габор Штир, победа оппозиции может нанести серьезный удар по отношениям Венгрии с Россией.

Венгрия заблокировала крупный кредит для Украины из-за блокировки поставок нефти из России

11 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Однако 20 февраля постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кредит ЕС Украине до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть по «Дружбе».

Пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро Петер Сийярто глава МИД Венгрии

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Сийярто назвал политическим решение президента Украины Владимира Зеленского блокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба». По его словам, это делается для того, чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, что действия Киева являются «грубым вмешательством» в венгерские выборы.

Зеленский, в свою очередь, заявил о повреждении нефтепровода, отметив, что ремонт и восстановление работы «Дружбы» не будут быстрым процессом.