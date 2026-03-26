03:56, 26 марта 2026

Иран разрешил российским и китайским судам проходить через Ормузский пролив. Почему Тегеран сделал такое исключение?

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Тегеран разрешил российским судам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он уточнил, что Исламская Республика не видит смысла позволять своим противникам использовать эту транспортную артерию.

Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив; мы разрешили пройти Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану

Аббас Аракчиглава МИД Ирана

Глава МИД добавил, что многие министры иностранных дел региона связывались с Тегераном, но позиция Ирана остается «принципиальной и твердой». «Враги должны извлечь урок и никогда больше не нападать на нас», — резюмировал Аракчи.

При этом ранее сообщалось, что Иран якобы стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. По информации Bloomberg, один рейс может обойтись перевозчику до двух миллионов долларов. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер. Такая практика является несистемной, и механизм проведения подобных транзитных платежей остается неясным.

США распланировали силовую деблокаду Ормузского пролива

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по захвату или блокаде острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. При этом уточняется, что для проведения такой операции потребуется больше войск, поэтому в регион направляются три подразделения морской пехоты.

Материалы по теме:
США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции. Кто способен занять место религиозных лидеров?
США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции.Кто способен занять место религиозных лидеров?
15 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Ормузский пролив:где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
5 марта 2026

В ночь на 26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд раскрыл, что США могут начать десантную операцию в Иране в ближайшее время. Он сослался на нескольких конгрессменов-республиканцев, которые «очень явно намекают» на то, что наземная операция в Исламской Республике уже распланирована и скоро может быть проведена.

Замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде предупредил, что отправка США наземных войск в Иран станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом». Дипломату задали вопрос, что случится, если ботинки американских морпехов ступят на территорию Ирана. «Почитайте, что случилось во Вьетнаме», — ответил он.

Иран заявил о готовности перекрыть еще один пролив

Иран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах. Об этом агентству Tasnim рассказал военный источник в руководстве страны.

Мы откроем другие фронты в качестве сюрприза (...). Баб-эль-Мандеб считается одним из стратегических проливов мира, и у Ирана есть воля и возможность создать угрозу для него

военный источник в Иране

Востоковед Кирилл Семенов объяснил, что возможное перекрытие этого пути станет окажет серьезное давление на мировой рынок. В случае реализации Ираном этой угрозы коммерческим судам нужно будет обходить весь Африканский континент, что повлечет увеличение сроков и стоимости доставки грузов.

На фоне этого в СМИ начали появляться сообщения, что на Трампа из-за ситуации с Ираном начинает оказываться давление. В частности, в самих Соединенных Штатах начали опасаться роста цен на бензин, и большинство американцев требуют положить конец войне.

