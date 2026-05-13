Politico: Новый коррупционный скандал на Украине стал катастрофой для Зеленского

Новый коррупционный скандал стал настоящей катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом стало известно из статьи Politico.

Украинский лидер активно добивается скорейшего вступления страны в Европейский союз (ЕС). В то же время расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении ближайших соратников Зеленского препятствует принятию государства в объединение.

Зеленский требовал присоединения Украины к ЕС в 2027-м. При этом европейские лидеры сочли идею нереалистичной из-за невыполнения страной необходимых нормативных критериев.

Ермак стал причиной бед Зеленского

По данным Associated Press, лидер Украины сейчас находится в неловком положении. Все из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Он же, как считается, стал причиной нынешних бед Зеленского.

Об этом же заявляло и издание «Страна.ua». По утверждению авторов материала, коррупционный скандал больнее всего ударил по президенту Зеленскому.

Положение Зеленского может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане. А значит, он может стать более склонен к принятию «тяжелых» решений «Страна.ua»

Украинские элиты все больше выступают против дальнейшего затягивания конфликта. Как отмечает «Страна.ua», иначе это станет катастрофой для страны. При этом Зеленский все еще против такого развития событий. По мнению The American Conservative, вскоре он столкнется с большими неприятностями не только из-за провала на фронте, но и из-за давления внутри страны.

Новый коррупционный скандал дал возможности для Зеленского

Новый коррупционный скандал, в который попали люди из ближайшего окружения президента страны Владимира Зеленского, разгорелся в начале мая. На днях антикоррупционные органы предъявили Андрею Ермаку подозрение в участии в схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Речь идет о легализации 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций под Киевом.

В квартире экс-главы офиса президента Украины в Киеве провели обыски. Позднее же, после того как были предъявлены обвинения, силовики перекрыли улицу, где находятся правительственные здания.

Ермак позднее лично прокомментировал обвинения в свой адрес. Он назвал все подозрения в коррупции необоснованными. Помимо этого, экс-глава офиса президента Украины заявил, что не владеет элитным коттеджем в районе Козина.

В офисе Зеленского все обвинения против Ермака прокомментировали словами «этот контекст давно существует медийно и громко» и указали, что удивляться здесь нечем. В то же время пресс-секретарь Украинского центра противодействия коррупции Валерия Радченко заявила в беседе с Bloomberg, что скандал открывает новые возможности для президента. В частности, она считает, что так Зеленский смог бы дистанцироваться от бывших коллег и наконец провести реальные реформы, полезные для страны.