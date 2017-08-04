Путешествие в озерный край

Боденское озеро (оно же Констанцское, или Швабское) — регион уникальный. Даже по европейским меркам концентрация природных красот, а также исторических и культурных памятников здесь исключительно высока. Недаром по крайней мере два объекта на его берегах, да еще один (Санкт-Галлен) буквально по соседству включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если добавить к этому отлично развитую индустрию гостеприимства, становится понятно, почему ежегодно сюда устремляются миллионы туристов. К сожалению, россиян среди них абсолютное меньшинство. «Лента.ру» надеется, что лишь до поры.

Внутреннее море

Боденское озеро расположено в самом центре Европы. Его берега пересекают границы трех государств — Германии, Швейцарии и Австрии. Впрочем, границы здесь условны. И понять, что вы уже переехали из одной страны в другую, иногда можно только по цене чашки кофе или бокала пива. В Швейцарии то и другое обойдется примерно в два раза дороже. Неудивительно, что многие конфедераты из приграничных районов предпочитают отправляться на шопинг, например, в Констанц или Брегенц. Но на самом деле это лишь еще больше сплачивает местное население.

Материалы по теме Под сенью святого Галла О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном российским туристам

Вся остальная инфраструктура тесно интегрирована — поезда и рейсовые кораблики курсируют по общему расписанию. Причем на любую международную комбинацию маршрутов можно приобрести единый проездной, а платить в евро или швейцарских франках, кому как удобнее.

Путешествовать по разным берегам Боденского озера лучше всего на кораблике — зачастую так гораздо быстрее и уж точно приятнее.

На заметку: В любом порту можно приобрести единый проездной на день. За фиксированную цену он позволяет плавать сколько угодно и куда угодно, выходить на берег там, где захочется, и продолжать путешествие тогда, когда пожелаете.

А еще озеро — настоящий рай для яхтсменов. Ежедневно на воду выходят тысячи лодок. Их экипажи гоняются наперегонки, оттачивают шкиперские навыки или просто мирно покачиваются на волнах. Это самая популярная разновидность досуга. У местных жителей непременно есть какое-нибудь суденышко. Поэтому найти что-то подходящее туристу не составит никакого труда.

Жизнь на воде

Боденское озеро, как и вообще большинство альпийских водоемов, имеет ледниковое происхождение. Поэтому заселение территории этих берегов началось всего несколько тысяч лет тому назад. В период каменного и бронзового веков, между V и I тысячелетиями до нашей эры, люди селились в буквальном смысле слова в прибрежных водах. По соображениям безопасности и санитарии они строили целые деревни на сваях. По всему периметру окружали их частоколом, а внутри перемещались по перекидным мосткам. Здесь было все, что нужно для жизни, включая святилище, хлев, зернохранилище и даже кузницу.

В Унтерульдингене реконструированы десятки жилищ разных эпох Фото: Coypright Pfahlbaumusuem Unteruhldingen 1 /3

Остатки такого древнего поселения были обнаружены в середине XIX века в окрестностях городка Унтерульдинген на северо-западной оконечности озера и с тех пор непрестанно изучаются. В 1922 году здесь возникла общественная организация — Ассоциация свайных домов, которая на тот момент полностью восстановила два здания и организовала первый музей. В течение последующих десятилетий усилиями нескольких поколений ученых были полностью реконструированы еще два десятка жилищ разных эпох. Все, разумеется, возведены на воде с использованием традиционных технологий.

Музейная экспозиция постоянно пополняется новыми находками. В настоящий момент она дополнена интерактивной видеоинсталляцией, посвященной подводной археологии. В 2011 году вся территория музея получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, вполне заслуженно. Остатки аналогичных свайных поселений исследователи находят во многих странах. Сегодня таковые обнаружены на озерах в Австрии, Швейцарии, Германии и северной Италии. Кое-что встречается в восточной Франции и Словении. Но нигде нет ничего подобного потрясающей живой экспозиции Унтерульдингена.

Святое место

Еще один памятник ЮНЕСКО находится на острове Райхенау в западной части озера Бодензее, в том месте, которое еще именуют Нижним озером. Речь идет о нескольких церквях и главном соборе одноименного монастыря, насельники которого оставили выдающийся след в истории европейской культуры.

Церковь Святого Георгия появилась на рубеже IX и X веков Фото: Александр Сидоров 1 /3

Монастырь Райхенау был основан в 724 году неким Пирмином, неутомимым миссионером и завзятым книжником, то ли ирландцем, то ли франком по происхождению. По преданию, остров, выбранный им для уединенной молитвы, кишел страшными водяными змеями, но все они в одночасье исчезли, едва нога святого ступила на берег. С тех пор Божья благодать его как будто не покидает. Абсолютно пасторальный пейзаж с аккуратными виноградниками, фруктовыми садами и уютными пряничными домиками с цветочными клумбами в палисадниках лишь усиливает это впечатление. Общую гармонию не нарушает даже огромное количество туристов. Остров остается пространством покоя.

Райхенау благополучно пережил несколько страшных европейских и мировых войн. Даже во Вторую мировую его не бомбили. Во второй половине XVIII века аббатство закрыли, но, в общем, не грабили. Его ценнейшая библиотека, одна из крупнейших в Средневековой Европе, сохранилась почти полностью и доступна для исследователей. Сегодня часть ее находится в Карлсруэ, часть — в Мюнхене, Трире, Бамберге, а также в некоторых других крупных книжных собраниях.

Аббатская церковь Святой Марии и Святого Марка с древним каролингским нефом, романскими контурами и позднейшими готическими напластованиями Фото: Александр Сидоров

Бурный расцвет монастыря пришелся на IX — XI века. Именно в это время он стал важнейшим очагом европейской культуры. Его скрипторий считался одним из лучших на латинском Западе. В его школе учились и преподавали многие выдающиеся эрудиты своего времени. Из художественной мастерской вышли десятки ценнейших иллюминированных рукописей, такие как Бамбергский Апокалипсис, Кодекс Экберта или Евангелие Оттона III. Здесь развивались традиции песнопения и стихосложения. В правление Каролингов, а затем Оттонов обитель активно отстраивалась. Изображения на миниатюрах и полотнах более позднего времени показывают, что она выглядела роскошно и впечатляюще.

От Средневековья до наших дней сохранились по крайней мере три значительных памятника. Прежде всего это аббатская церковь Святой Марии и Святого Марка с древним каролингским нефом, романскими контурами и позднейшими готическими напластованиями. Затем церковь святых Петра и Павла — нынешнее здание возведено в XI — XII веках, а затем достраивалось и в XV, и в XVII веках, но археология подтверждает ее происхождение от конца VIII столетия. И, наконец, церковь Святого Георгия — стройная каролингская базилика, внутри щедро украшенная выдающимися фресками оттоновского времени. Ничего подобного к северу от Альп больше не найти.

Церковь святых Петра и Павла основана в конце VIII столетия Фото: Александр Сидоров

Аббаты Райхенау, теснейшим образом связанные с имперским двором, активно участвовали в политической жизни страны, а взамен получали различные преференции, щедрые пожалования, мощи святых и другие бесценные христианские святыни, для которых, собственно, и строились церкви. Кое-что, вроде мощей святого Георгия, реликвий, связанных с евангелистом Марком или знаменитой чаши из Канны Галилейской, хранится здесь и поныне, продолжая привлекать паломников.

Вниз по течению

Нижнее озеро является частью водной системы Рейна. Великую европейскую реку здесь еще не узнать — течение относительно спокойное, да и ширина с глубиной не критичны.

Немногим ниже Райхенау находится крохотный городок Штайн-ам-Райн, известный еще с античных времен как часть римского лимеса. Обязательно стоит потратить время на осмотр средневекового монастыря Святого Георгия. В его залах сохранилась впечатляющая настенная роспись эпохи Ренессанса.

Штайн-ам-Райн известен еще с античных времен как часть римского лимеса Фото: Александр Сидоров 1 /4

В сотне метров от бывшей монастырской церкви находятся исторический центр и, в сущности, главная улица города. Пройти ее можно минуты за три. Но если повезет с экскурсоводом, то не хватит и трех часов. Дело в том, что здесь буквально все дома украшены настенной живописью XVI — XX веков, и у каждого своя собственная сложная сюжетная линия, отсылающая то к «Декамерону», то к рыцарским романам, а то и к реальным событиям многовековой жизни города.

На заметку: Вдоволь надышавшись прошлым, непременно стоит заглянуть в ресторан Rheinfels. Он находится в старом здании таможни, рядом с монастырем, возле моста через реку. Здесь отлично готовят на гриле рейнскую щуку. Вопреки ожиданиям, в огромной рыбине на удивление мало костей, а ее плотное белое мясо, сочащееся аппетитным жирком, совершенно не пахнет тиной. Если повезет застать это лакомство, категорически не стоит отказываться.

Знаменитый рейнский водопад находится в окрестностях Шаффхаузена Фото: Александр Сидоров 1 /2

От Штайн-ам-Райн рукой подать до Шаффхаузена, вблизи которого находится знаменитый рейнский водопад. Посмотреть на это чудо приезжают со всех уголков планеты. При желании можно даже подобраться на лодке максимально близко к гремящей струе воды, но, разумеется, уже ниже по течению.

Империя в руках куртизанки

Приехать на Бодензее и миновать Констанц было бы как минимум неправильно. Уютный городок с великой историей, которая уходит корнями в римскую античность, крохотный уголок Германии в окружении швейцарских земель, сегодня является едва ли не самым популярным туристическим направлением в регионе.

В порту гостей встречает величественная статуя, которая постоянно вращается вокруг своей оси. Фривольно одетая женщина с пышными формами держит на поднятых руках двух голых стариков — императора и римского папу.

Куртизанка по имени Империя держит на поднятых руках двух голых стариков — императора и римского папу Фото: Александр Сидоров

На создание этого монумента скульптора Петера Ленка вдохновила известная история Оноре де Бальзака, посвященная событиям времен Констанцкого собора 1414-1418 годов и, в частности, куртизанке по имени Империя. По замыслу писателя, в начале XV века именно она волею судеб оказалась реальной главой католической церкви, лживой, прогнившей и продажной. Современный художник дополнил этот месседж фигурой императора, адресовав критику не только церковным, но и светским властям.

Статуя находится в конце мола, аккурат напротив бывшего портового склада. Именно в его могучих стенах в 1417 году кардиналы официально низложили трех антипап и отдали свои голоса в пользу Мартина V, единственного законного претендента на трон наместника святого Петра. Данное событие символически завершило Великий раскол в католической церкви. А еще это был первый в европейской истории случай избрания римского понтифика не в Риме, а к северу от Альп.

На заметку: Сегодня в здании склада расположен ресторан, где подают свежую рыбку из озера. В качестве бесплатного приложения — живописный вид на порт, яхты, лебедей и другие милые символы Бодензее.

Приехать на Бодензее и миновать Констанц было бы как минимум неправильно Фото: Александр Сидоров 1 /3

Благодаря своей близости к швейцарской границе Констанц избежал ковровых бомбардировок союзников в годы Второй мировой. Именно поэтому здесь отлично сохранился исторический центр с остатками средневековых укреплений, извилистыми улочками и расписными домами. Его главным памятником является кафедральный собор Святой Девы Марии. При соборе в XI — XIII веках выстроили ротонду Святого Маврикия, символически напоминавшую о Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это обстоятельство быстро сделало Констанц центром паломничества. Таковым он остается и по сей день. То здесь, то там нет-нет да и заметишь ракушку святого Якова, приглашающую пилигримов сделать небольшую остановку перед дальней дорогой в Сант-Яго де Компостела.

На заметку: В городе множество отелей. Лучший расположен на небольшом островке в пяти минутах ходьбы от собора и порта, в десяти — от железнодорожного вокзала. Раньше здесь был францисканский монастырь. После секуляризации — жилые дома (в одном из которых родился знаменитый граф Цеппелин), а теперь пятизвездочный Steigenberger Inselhotel.

По ту сторону

На рубеже XII — XIII веков Констанц получил статус вольного города и освободился от власти епископа. Бывший сеньор вынужден был переселиться на другой берег озера — в городок Меерсбург, под защиту могучей крепости. Сегодня добраться туда можно на рейсовом пароходике примерно за 40 минут.

Меерсбург построен на склоне крутого холма и условно делится на верхний и нижний город Фото: Александр Сидоров 1 /5

Меерсбург построен на склоне крутого холма и условно делится на верхний и нижний город. Благодаря долгому пребыванию здесь епископского двора, он великолепно отстроен, а его исторический центр заслуженно считается одним из самых живописных в Европе. На узких улочках бок о бок теснятся расписные купеческие дома XIV — XVII веков, а ажурный барочный дворец только выигрывает от близкого соседства с нарочито строгим средневековым замком. В XIX столетии вдоль долгой набережной сделали променад. Сегодня эта улица, укрытая тенью платанов, стала излюбленным местом прогулок горожан и туристов.