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Спорт

ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады

ОКР назвал важным проведение расследования после решения CAS допустить Валиеву до Игр-2022

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Олимпийский комитет России (ОКР) будет продолжать последовательно отстаивать права спортсменов. Об этом говорится на сайте организации.

Так в ОКР отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске к Играм-2022 в Пекине фигуристки Камилы Валиевой. Там подчеркнули, что изначально обратили особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Кроме того, ОКР назвал важным проведение полноценного объективного расследования ситуации с положительным тестом.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU). Эти организации требовали отстранить Валиеву от выступления на Играх-2022.

В CAS заявили, что решение в пользу спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица», так как она не достигла 16-летнего возраста, и особого подхода к ней. Отмечается, что в пользу Валиевой говорило позднее извещение о положительной допинг-пробе, полученной в декабре 2021 года. В суде подчеркнули, что это свидетельствует о наличии серьезных проблем. Теперь спортсменка сможет принять участие в личном турнире.

Вопросы о возможном лишении России золота командного турнира и виновности Валиевой рассмотрят отдельно

В CAS подчеркнули, что выездную комиссию суда не просили рассматривать правовые последствия, связанные с командным турниром фигуристов на Олимпиаде — им займется другое производство. То же самое относится и к вопросу признания Валиевой виновной или ее оправдания в ситуации с применением допинга.

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WADA, ISU и МОК высказались о вынесенном решении по делу Валиевой

WADA осудило решение выездной панели CAS. В заявлении организации отмечается, что в лаборатории в Стокгольме не знали о необходимости проверки допинг-пробы фигуристки перед соревнованиями. По мнению WADA, российская сторона не пометила пробу Валиевой как приоритетную для проверки. Там также пообещали провести расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

В ISU заявили, что осведомлены о решении допустить спортсменку до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и теперь ожидают получения документов с обоснованием. «ISU будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», — говорится в сообщении организации.

В МОК заявили, что уважают решение CAS, но не станут проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов. Если Валиева попадет в тройку призеров в личном турнире, мероприятие будет отменено и там. Церемонии состоятся только тогда, когда дело Валиевой будет закрыто.

О сомнительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля

В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин.

Алексей Гусев
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