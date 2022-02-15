Песков заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине. Об этом он сообщил корреспонденту телеканала CNN.

Президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин фактически инициировал вопрос о гарантиях безопасности для России. При этом Песков назвал ситуацию вокруг Украины лишь частью гораздо большей проблемы. «И, конечно, президент Путин готов к переговорам», — заключил представитель Кремля.

В России не исключают возможность договориться

Кроме того, ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности в Европе, заявив, что «шанс есть всегда». Во время этой встречи Владимир Путин одобрил текст ответа МИД для НАТО и ЕС. По словам Лаврова, проект письменной реакции на сообщение альянса занял десять страниц. На данный момент дипломаты дорабатывают текст, который будет впоследствии отправлен.

Надежду на продолжение диалога России и НАТО также увидели в РСМД. «Альтернатива [переговорам] ー это хлопнуть дверью, и на этом закончится разговор. Если этого не сделано, то значит, наверно, [есть] надежда на то, что переговорный процесс будет продолжен, а это в свою очередь означает, что едва ли мы будем делать акцент на военно-технических средствах обеспечения своей безопасности»,ー заявил генеральный директор РСМД Андрей Кортунов.

Противоречивые заявления Запада

Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметили, что Лондон будет предпринимать все усилия и использовать возможности дипломатии для деэскалации. Дальнейшие перспективы диалога США и России оценил и глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что дальнейшие дипломатические контакты будут зависеть от реакции Москвы.

Кроме того, министры финансов стран Группы семи (G7) заявили, что намерены поддерживать усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога. В то же время они подчеркнули, что государства готовы ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае вторжения сил России на Украину.

Одновременно с заявлениями о желании разрешить кризис вокруг Украины дипломатическим путем в странах Запада звучат сообщения о готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Ранее издание Bloomberg писало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон, а президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал дату нападения — 16 февраля.

Москва и Киев с заявлениями о вторжении не согласны

Москва, в свою очередь, категорически отрицает обвинения в агрессивных планах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику США и Великобритании классической пропагандой войны и заявила, что истерика Белого дома «показательна как никогда». «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — указала она.

О том, что сообщения в СМИ о грядущей широкомасштабной войне с Россией являются запугиванием, также заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину и объявил 16 февраля 2022 года Днем единения.