Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя объяснил, почему страна блокировала в Совете безопасности (СБ) ООН проект резолюции, которая осуждает российскую спецоперацию в Донбассе. Слова Небензи приводит РИА Новости.

Антироссийская резолюция

Небензя раскритиковал проект резолюции Совбеза ООН по операции в Донбассе и назвал его антироссийским и антиукраинским. Он подчеркнул, что не следует объяснять, почему Россия не поддержала проект. Постпред призвал «хотя бы бегло на него взглянуть» и сделать соответствующие выводы.

Россия голосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции СБ Василий Небензя постпред России при ООН

Постпред России при ООН объяснил, почему назвал документ и антиукраинским. По его словам, проект противоречит коренным интересам народа Украины, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, «которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже, как минимум восемь лет».

Голосование за проект

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе, инициированный США и Албанией. В документе утверждается, что Россия обязана немедленно вывести свои войска с территории Украины в рамках ее границ, признанных в международном сообществе.

11 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию по спецоперации России в Донбассе

Кроме того, Москва необходимо отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В документе также содержится призыв, обращенный ко всем сторонам Минских соглашений, о соблюдении установленных договоренностей. Проект поддержали 11 стран-членов СБ ООН, а Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования. За это их поблагодарил Небензя.

Международная реакция

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты будут добиваться осуждения спецоперации России в Донбассе. Она обещала вынести соответствующий проект резолюции на Генеральную Ассамблею (ГА) ООН, «где российское вето не сработает».

Это голосование показывает, какие государства поддерживают принципы ООН, а какие нет, кто поддерживает устав ООН, а кто нет Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

В свою очередь постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал НАТО учесть интересы России по безопасности. Он подчеркнул, что на фоне пяти последовательных раундов расширения Североатлантического альянса «законные озабоченности России» в сфере безопасности должны быть учтены.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. «Мы остаемся открытыми для переговоров», — отметил он. Кислица добавил, что он подразумевает диалог с Россией на постоянной основе.

Несоблюдение Минских соглашений

Небензя отметил, что в проекте резолюции не указано, что Киев постоянно нарушал Минские соглашения. По его мнению, если бы авторы документа стремились «придать ему хотя бы отдаленно напоминающий сбалансированный вид», то они бы не проигнорировали вопросы, о которых «нельзя забывать».

Осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения Минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны Василий Небензя постпред России при ООН

Российский постпред добавил, что за скобками проекта осталось то, «как пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливали мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывали на дончан и луганчан бомбы». Небензя также заявил, что Украина является пешкой в геополитической игре Запада.

Демилитаризация

Небензя отметил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины планируют выполнить «достаточно скоро». Он напомнил, что Россия не воюет с Украиной и ее гражданами, а проводит спецоперацию против националистов, которая, в том числе, направлена на защиту жителей Донбасса.

Дипломат подчеркнул, что украинский народ «получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу». Он уверен, что

жители страны будут жить в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

Спецоперация России в Донбассе

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что все необходимые решения приняты, поэтому страна готова к «любому развитию событий». 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Президент Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

25 февраля Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры в Варшаве, но позже взяла паузу и перестала выходить на связь.

