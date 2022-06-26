В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию об экстренном совещании президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует экстренное совещание ночью с 25 на 26 июня. Его слова приводит РИА Новости.

«Все в порядке»

Песков ответил на вопрос о подготовке Путина к экстренному совещанию и опроверг эту информацию.

Нет. Все не так. Все нормально Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Вечером 25 июня в Telegram-каналах появились публикации о том, что глава государства срочно едет в Кремль. Авторы сообщений также называли свои версии происходящего.

Планы президента

24 июня Песков заявил о переносе прямой линии с Путиным. По его словам, мероприятие состоится, но чуть позже обычного. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что формат «не забыт, более того — востребован».

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Однако на данный момент у Путина «очень много более важных мероприятий». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — обещал Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль не будет проводить прямую линию с Путиным в июне. Подготовка к мероприятию идет, однако точные сроки его проведения не установлены. «Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце. <...> Это очень сложное, объемное мероприятие», — объяснил Песков.

Переговоры с Лукашенко

Вечером 25 июня Путин завершил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые проходили в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи главы государств обсудили поставку удобрений на мировой рынок.

Кроме того, Путин обещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы. Для этого он поручил министрам обороны и начальникам генеральных штабов уточнить все необходимые для этого нюансы. Российский лидер также предложил дооборудовать белорусские самолеты Су-25.

Объявление войны

В ходе встречи Путин и Лукашенко также обсудили запрет Литвы на транзит товаров в Калининград. Президент Белоруссии сравнил это решение с объявлением войны и и подчеркнул, что это «недопустимо в современных условиях».

Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах». Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС Гитанас Науседа президент Литвы

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, включенных в санкции Евросоюза. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа отказался от компромисса с Россией по этому вопросу.

Зеркальный ответ

Лукашенко также призвал российского коллегу зеркально ответить на агрессию НАТО «без переборов». Президент Белоруссии признался, что его беспокоят тренировочные полет самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

Чтобы люди наши — россияне и белорусы — понимали, что они находятся под серьезной защитой Александр Лукашенко президент Белоруссии

По его мнению, обеим странам следует быть готовыми к применению «самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока».

В тот же день, 25 июня, Путин предупредил о ядерных боезарядах США, хранящихся в Европе. По его словам, их количество составляет 200 штук. Для применения оружия подготовлено 275 самолетов.