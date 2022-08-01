Миссия НАТО в Косово пригрозила вмешательством в случае угрозы стабильности

Миссия под эгидой НАТО в Косово пригрозила вмешательством в случае угрозы стабильности

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенной республике Косово (KFOR) пригрозила вмешательством в случае появления «угрозы стабильности» на севере региона. Заявление цитирует РИА Новости.

Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой Миссия под эгидой НАТО в Косово

31 июля в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, сообщалось, что сербы строят баррикады. На границе с непризнанной республикой были слышны выстрелы.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в ночь на 1 августа начнет силовую операцию против сербов. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера.

Командующий контингентом НАТО провел переговоры с главой генштаба Сербии

Командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR) Ференц Каяри в ночь на 1 августа провел переговоры с начальником генштаба Сербии генералом Миланом Мойсиловичем. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Сербский лидер в ночь на 1 августа прибыл в Генштаб на фоне обострения конфликта на севере Косово и Метохии.

Разговор прошел в корректной атмосфере и профессионально. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации Александр Вучич президент Сербии

Он также уточнил, что ожидается встреча с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем и представителями сербов.

6 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград отказался подписывать с самопровозглашенной республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента.

С 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Дату прекращения действия сербских документов назвали власти самопровозглашенной республики.

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов. Он также добавил, что президент Сербии Александр Вучич встретится с представителями сербов в Метохии и Косово, находящихся в сложной ситуации, «которая кульминирует от часа к часу».

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами

Власти Косово после призыва США на месяц отложили решение о запрете на въезд в регион с себскими номерами и документами. Правительство непризнанной республики осудило блокаду трасс на севере региона.

Отмечается, что премьер-министр Альбин Курти и президент Вьоса Османи провели ряд встреч с американскими и европейскими международными представителями, на которых обсудили обострение ситуации.

Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово Парламент самопровозглашенной республики Косово

Власти Косово поблагодарили международных партнеров, в первую очередь посла США Джеффри Ховени, за их вклад в разрешение ситуации вокруг региона.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что блок приветствует решение непризнанной республики отложить на сентябрь введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Он выразил надежду, что все баррикады на дорогах в скором времени будут разобраны.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь поблагодарил министерство иностранных дел России за поддержку при обострении ситуации в Косово, а также Европейский союз за «корректную реакцию» на происходящее.

